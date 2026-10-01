Scooterrijder (20) overlijdt na ongeluk op kruising in Sprang-Capelle

De scooterrijder die dinsdagavond zwaargewond raakte bij een botsing met een auto in Sprang-Capelle, is overleden. Dat meldt de politie donderdag. Het gaat om een 20-jarige man uit Sprang-Capelle.

Het ongeluk gebeurde dinsdagavond rond half acht op een kruising op de Kievit. De scooterrijder botste hard tegen de zijkant van de auto, die van rechts kwam.

Reanimatie door agent

Een politieagent in burger reanimeerde de scooterrijder. Daarna is hij onder begeleiding van een trauma-arts met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij woensdagavond overleden.

Bloemen

Op de plek van het ongeluk werden woensdagavond bloemen neergelegd door vrienden en bekenden van het slachtoffer. Ook staken ze als eerbetoon vuurwerk af.

De politie laat weten dat het onderzoek naar het ongeluk nog loopt.