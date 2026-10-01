Chinese Nachtegaal in Efteling gesloopt: dit is er nog van over

De Chinese Nachtegaal is niet meer. Het paleis van de Chinese keizer in de Efteling in Kaatsheuvel is met de grond gelijkgemaakt. Op luchtfoto's van dronevlieger Nick Ringelberg zie je een berg puin op de plek waar het paleis stond. Naast het puin wordt al gewerkt aan het dak van de Sprookjesbibliotheek.

Op de plek waar het paleis uit 1999 stond, liggen nu brokstukken en staat een graafmachine. Sloopbedrijf Gubbels begon maandag 21 september met de sloop van het voorportaal. Daarna volgden de zijmuur en uiteindelijk het hele gebouw. Slechte staat

Begin maart konden bezoekers voor het laatst naar binnen bij de Chinese Nachtegaal. Daarna verdwenen de borden, lantaarns en beplanting. Ook moest worden onderzocht of er vleermuizen zaten.

Het paleis was pas 27 jaar oud, maar volgens de Efteling was het gebouw in slechte staat. Kleinere Nachtegaal

In 2027 keert de Chinese Nachtegaal terug, vlak naast de nieuwe Sprookjesbibliotheek, maar in een veel kleinere vorm. Het oude paleis komt niet terug. De Efteling hergebruikt wel verschillende onderdelen, waaronder het blauwe dakornament. Volgens de Efteling komt het sprookje zo terug op een 'mooie en eervolle manier', met respect voor zowel de eerste als de huidige versie. 'We blijven daarmee trouw aan de essentie van het sprookje, maar kijken ook naar de wensen van de gast van nu', liet het park eerder weten. Sprookje nummer 32

De Sprookjesbibliotheek moet in 2027 opengaan. Er komen grote boekenkasten met verhalen uit de hele wereld. Daarmee komt de teller op 32 sprookjes in het Sprookjesbos.

Foto: Nick Ringelberg.



