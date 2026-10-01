Waarschuwingsschot na achtervolging op A59 en A2: politie deelt beelden

De politie heeft op YouTube beelden gedeeld van een wilde achtervolging op de A59 en de A2 in juli 2025. In de video zie je hoe een auto zonder licht met hoge snelheid over landweggetjes en de snelweg rijdt om uit handen van de politie te blijven. Een agent loste een waarschuwingsschot. Twee mannen werden opgepakt.

De achtervolging begint rond kwart over een 's nachts op de Zaltbommelseweg in Oss. Agenten zien de witte Volkswagen veel te hard rijden en besluiten die te volgen. Op de beelden zie je dat de bestuurder al snel versnelt en zijn lichten uitzet. De politie volgt met loeiende sirenes. De bestuurder racet onder andere door de bebouwde kom, rijdt door rood en komt uiteindelijk op de A59 richting Den Bosch terecht. Met gemiddeld 170 kilometer per uur probeert hij de politie voor te blijven.

Tank leeg

De achtervolging gaat door. Op de A2 bij Zaltbommel haalt de auto zelfs 235 kilometer per uur. Niet veel later remt de bestuurder opeens en staat de auto stil op de snelweg. Vermoedelijk is de brandstof op. Als de bestuurder uit de auto springt en de snelweg wil oversteken, lost een agent een waarschuwingsschot om hem te laten stoppen. De man rent door en steekt de snelweg over. De bijrijder wordt meteen aangehouden. De bestuurder wordt later opgepakt op een terrein bij de snelweg. Tijdens het verhoor zegt hij dat hij vluchtte omdat hij nog een straf had openstaan. Rijverbod en stroomstootwapen

De verdachten hebben een proces-verbaal gekregen voor gevaarlijk rijgedrag, het weigeren van een alcohol- en drugsonderzoek, rijden met een rijverbod en het bezit van een stroomstootwapen.