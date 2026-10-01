Gele trui maakt Rini onsterfelijk, toppers namen afscheid van wielerlegende

In besloten kring is donderdag afscheid genomen van Rini Wagtmans. De oud-wielrenner overleed een week geleden op 79-jarige leeftijd. Eind jaren zestig en begin jaren zeventig kende hij een korte, maar krachtige carrière als beroepsrenner. Familie, vrienden en vooral veel oud-wielrenners kwamen samen om Rini te gedenken en vooral ook herinneringen op te halen.

“Ik was niet bezig met doodgaan, maar met leven”, was een uitspraak van Rini in zijn laatste dagen. Hij wist dat hij niet lang meer te leven had, regelde zelf een groot deel van zijn uitvaart en vroeg verschillende sprekers persoonlijk of ze een woordje wilden doen tijdens zijn afscheid.

Jacques Hanegraaf was een van de sprekers. De oud-wielrenner werd door Rini van jongs af aan begeleid en de vriendschap is altijd gebleven. "Ik zou duizenden verhalen kunnen vertellen”, vertelt Jacques, “maar van Rini mocht ik hier maar vijf minuten spreken.” Een paar dagen voor zijn overlijden was Jacques nog bij Rini. “Ik heb vooral van hem geleerd dat je voor jezelf moet opkomen, iets wat ik vroeger als jong ventje niet durfde.”

Belangrijke feiten over Rini Wagtmans: Hij won drie etappes in de Tour de France (1970, 1971 en 1972)

Hij droeg in 1971 één dag de gele trui als renner van de Molteni-ploeg van Eddy Merckx

In de ronde van Spanje, de Vuelta van 1969, werd hij verrassend derde in het eindklassement en in 1970 won hij twee etappes

De renner uit Sint-Willebrord, herkenbaar aan zijn kuif en de bijnaam De Witte Bles, stond bekend als een onbevreesde en uitmuntende daalder

Tijdens de bijeenkomst werd door gevangenispredikant Jan Eerbeek ook stilgestaan bij het werk dat Rini deed als ambassadeur voor Exodus, een stichting die ex-gedetineerden begeleidt naar een nieuw leven. “Rini was met zijn gele trui af en toe in de gevangenis van Breda en wist daar de gedetineerden te inspireren."

Volgens Jan ware de gevangenen heel erg onder de indruk als ze de gele trui even mochten vasthouden. “Voor zijn sportprestaties en zijn werk heeft Rini ook een koninklijke onderscheiding gekregen.” Oud-wielrenner Jan Janssen weet zich nog te herinneren dat iedereen in 1968 naar het criterium De Acht van Chaam was gekomen om hem te zien winnen. Rini dacht daar anders over. “Achteraf heeft Rini toegegeven dat het een van de grootste fouten was die hij had gemaakt, natuurlijk hebben we het bijgelegd”, vertelt Janssen. “Rini was een opvallende man, ook in het peloton, maar hij was sociaal en zette zich in voor iedereen die dat nodig had. Hij had het hart op de goede plaats.”

Oud Tourwinnaar Jan Janssen

Ook oud-renners Peter Winnen en Johan van de Velde spreken vol ontzag en respect over wat Rini voor hen heeft betekend. “Rini zag me als amateur en belde de bondscoach dat ik in het team moest, omdat hij mijn talent zag. Ik werd tweede in de Tour de l’Avenir en sindsdien zijn we altijd bevriend gebleven”, vertelt Johan van de Velde. “Ik kon net als Rini keihard afdalen, maar tijdens een Tour in Rusland zag Rini vanuit de ploegleiderswagen al dat ik weleens zou kunnen vallen. Dus voordat ik viel, had Rini al een reservefiets van het dak laten halen. Ik heb heel veel aan Rini gehad”, zegt Peter Winnen lachend.

Oud renner Peter Winnen

Tussen de wielerhelden was ook Jean-Marie Pfaff aanwezig, oud-keeper van het Belgische nationale elftal. “Het was een vriend met een gouden hart. Hij was fan van mij en heeft meegeholpen om mijn fietstocht tussen München en Brasschaat te organiseren. Hij deed dat voor het goede doel en de gemeenschap, nooit voor zichzelf.”

Jean-Marie Pfaff vriend van Rini