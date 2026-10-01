Ontploffing met cobra bij huis in Den Bosch: man (29) vrijgesproken

Een 29-jarige man uit Den Bosch is woensdag vrijgesproken van een ontploffing bij een huis in de stad. Hij werd ervan verdacht dat hij in 2024 met tape een stuk vuurwerk, een Cobra, aan een voordeur had vastgemaakt om die te laten ontploffen. Volgens de rechter zijn er "best veel aanwijzingen" dat hij het deed, maar ontbreekt hard bewijs.

In 2024 waren er in Den Bosch tientallen ontploffingen. Veel daarvan hadden te maken met de dakdekkersoorlog. Ook deze Cobra ging in oktober 2024 hoogstwaarschijnlijk af door een conflict tussen de eigenaar van een dakdekkersbedrijf en de bewoonster van het huis aan de Zesde Herven, schrijft Dtv Nieuws. Niemand raakte gewond, maar de voordeur werd compleet vernield. Twaalf Cobra's thuis

Op de tape waarmee het vuurwerk vastzat, werd DNA gevonden van de toen 27-jarige verdachte. Bij zijn aanhouding vond de politie in zijn huis twaalf Cobra's van hetzelfde type als die bij de ontploffing in oktober.