Ontploffing met cobra bij huis in Den Bosch: man (29) vrijgesproken
Een 29-jarige man uit Den Bosch is woensdag vrijgesproken van een ontploffing bij een huis in de stad. Hij werd ervan verdacht dat hij in 2024 met tape een stuk vuurwerk, een Cobra, aan een voordeur had vastgemaakt om die te laten ontploffen. Volgens de rechter zijn er "best veel aanwijzingen" dat hij het deed, maar ontbreekt hard bewijs.
In 2024 waren er in Den Bosch tientallen ontploffingen. Veel daarvan hadden te maken met de dakdekkersoorlog. Ook deze Cobra ging in oktober 2024 hoogstwaarschijnlijk af door een conflict tussen de eigenaar van een dakdekkersbedrijf en de bewoonster van het huis aan de Zesde Herven, schrijft Dtv Nieuws. Niemand raakte gewond, maar de voordeur werd compleet vernield.
Twaalf Cobra's thuis
Op de tape waarmee het vuurwerk vastzat, werd DNA gevonden van de toen 27-jarige verdachte. Bij zijn aanhouding vond de politie in zijn huis twaalf Cobra's van hetzelfde type als die bij de ontploffing in oktober.
De Bosschenaar werkt als zelfstandig dakdekker. In een van zijn telefoons zagen agenten het telefoonnummer van de collega-dakdekker met wie de bewoonster een conflict had.
Een jaar cel geëist
Volgens de officier van justitie was dat genoeg om de man schuldig te verklaren. Het gaat volgens hem om een ernstig feit: een Cobra 6 wordt niet voor niets vergeleken met een handgranaat. Hij eiste een jaar cel.
Advocaat Tom Deckwitz zag in het werk van zijn cliënt juist een verklaring voor het DNA: dat kan er eerder op zijn gekomen. "Het kan een oud spoor zijn. Voor zijn werk heeft hij geregeld tape vast en hij werkt zonder handschoenen. Er is geen enkel bewijs dat hij op die plek was en de ontploffing heeft veroorzaakt. En wie heeft er geen tape in huis?"
Gebrek aan bewijs
Volgens de advocaat is er ook geen bewijs dat het stuk tape aan de deur van de rol van de verdachte kwam. De rechter ging daar uiteindelijk in mee. "De Cobra is met handschoenen aangebracht, dus dat verklaart het DNA op de tape niet. Dat kan ook op een andere plek op de tape terecht zijn gekomen. Het is jammer dat er geen verder onderzoek naar de tape is gedaan."
Door gebrek aan verder bewijs sprak ze de man vrij.