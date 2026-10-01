Jongen en meisje zagen hoe agent schoten loste: politie is naar hen op zoek

Een jongen en meisje, beiden minderjarig, hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag zien gebeuren hoe een agent op de Ter Hofstadlaan in Someren meerdere keren op een auto schoot. Die auto reed met volle vaart in op de agent. De politie laat donderdag weten dat ze op zoek is naar de twee.

De politie was vrijdag laat op de avond op zoek naar de verdachten in de auto, na een melding van een bedreiging in Asten. De verdachten waren gevlucht en werden uiteindelijk midden in een woonwijk gesommeerd uit te stappen. Daarbij werd een waarschuwingsschot gelost.

De twee mannen gingen er meteen rennend vandoor toen ze uit de auto kwamen. Een van hen kon worden aangehouden, maar de ander stapte wat later opnieuw in de auto en ging ervandoor. Daarbij reed hij volgens de politie met hoge snelheid in de richting van een agent. Die kon maar net voorkomen dat hij werd geraakt en loste gericht meerdere schoten op de vluchtende auto.

Minderjarige getuigen

Toen dit alles gebeurde, liepen er volgens de politie twee minderjarigen op het trottoir in de straat. Ze hoopt in contact te komen met de twee. "Niet zozeer om nieuwe informatie op te halen, maar vooral om in het kader van nazorg met ze in gesprek te gaan over dit heftige incident", legt de politie uit.