Warme nazomer met warme nachten: 'Voor dieren niet zo spannend'

Een warme nazomer met bijna dertig graden deze week en uitzonderlijk warme nachten, de herfst lijkt nog behoorlijk ver weg. Hoe bijzonder is dit en wat vinden de insecten en de vogels er eigenlijk van?

Boswachter Frans Kapteijns uit Oisterwijk is er heel duidelijk in: voor de dieren is het allemaal niet zo spannend. “Die passen zich gewoon aan, die maak je niet zo gauw gek met weersomstandigheden.” Het warme en ietwat vochtige weer zorgt ervoor dat paddenstoelen de grond uitvliegen. Bomen houden hun blaadjes wat langer vast en het gras is mooi groen. Ook is er genoeg voedsel voor de dieren te vinden. “Trekvogels blijven hier zo lang mogelijk hun buikje volproppen, want dat is gunstig voor de vlucht richting het zuiden. Vogels passen zich aan, ze maken soms nog een nestje omdat de natuur nog volop in leven is”, gaat Frans verder.

Uitzonderlijk In de nacht van woensdag op donderdag daalde de temperatuur in Eindhoven niet onder de 18 graden. "Vrij uitzonderlijk", zegt weerman Floris Lafeber van Weerplaza. Normaal gesproken ligt de temperatuur eind september zo'n tien graden lager. De hoge temperaturen waren het gevolg van warme lucht uit Zuidoost-Europa. "Daar kwam zeer warme lucht vandaan, die ook Brabant bereikte", zegt Lafeber. Die warme lucht is verdreven door een koufront. Ook de komende dagen blijft het warm voor de tijd van het jaar, onder invloed van een hogedrukgebied. In de loop van volgende week wordt het weer wisselvalliger. De temperaturen dalen, maar van koud weer en serieuze regen is voorlopig nog geen sprake.