Warme nazomer met warme nachten: 'Voor dieren niet zo spannend'
Een warme nazomer met bijna dertig graden deze week en uitzonderlijk warme nachten, de herfst lijkt nog behoorlijk ver weg. Hoe bijzonder is dit en wat vinden de insecten en de vogels er eigenlijk van?
Boswachter Frans Kapteijns uit Oisterwijk is er heel duidelijk in: voor de dieren is het allemaal niet zo spannend. “Die passen zich gewoon aan, die maak je niet zo gauw gek met weersomstandigheden.”
Het warme en ietwat vochtige weer zorgt ervoor dat paddenstoelen de grond uitvliegen. Bomen houden hun blaadjes wat langer vast en het gras is mooi groen. Ook is er genoeg voedsel voor de dieren te vinden.
“Trekvogels blijven hier zo lang mogelijk hun buikje volproppen, want dat is gunstig voor de vlucht richting het zuiden. Vogels passen zich aan, ze maken soms nog een nestje omdat de natuur nog volop in leven is”, gaat Frans verder.
Uitzonderlijk
In de nacht van woensdag op donderdag daalde de temperatuur in Eindhoven niet onder de 18 graden. "Vrij uitzonderlijk", zegt weerman Floris Lafeber van Weerplaza. Normaal gesproken ligt de temperatuur eind september zo'n tien graden lager.
De hoge temperaturen waren het gevolg van warme lucht uit Zuidoost-Europa. "Daar kwam zeer warme lucht vandaan, die ook Brabant bereikte", zegt Lafeber. Die warme lucht is verdreven door een koufront.
Ook de komende dagen blijft het warm voor de tijd van het jaar, onder invloed van een hogedrukgebied. In de loop van volgende week wordt het weer wisselvalliger. De temperaturen dalen, maar van koud weer en serieuze regen is voorlopig nog geen sprake.
Volgens Frans hebben wij mensen meer last van de warmte dan de dieren. Grote zorgen heeft hij wel over de verdroging van de natuur. “Ik ben bang dat onze vennen ons verlaten. Ze komen steeds droger te staan, er valt steeds meer stikstofdepositie en kwelwaters worden verontreinigd. Ook het drinkwater moeten we uit steeds diepere lagen halen.”
De verdroging gaat in rap tempo ziet Frans met eigen ogen. Hij hoopt dan ook dat er meer bewustzijn komt voor het gebruik van drinkwater. “Niet te veel water sproeien in je tuin, niet steeds je auto wassen met drinkwater. We hebben het hard nodig.”
Stedelijk gebied
In het buitengebied wordt er volgens Kapteijns al veel gedaan door waterschappen en boeren om het water langer vast te kunnen houden. Maar in stedelijk gebied moet er volgens hem nog veel veranderen om het water beter vast te houden.
“In stedelijk gebied gaat het water overal snel weg, regenwater loopt rechtstreeks het riool in. Er wordt weinig rekening gehouden met bomen. Ze worden weggehaald maar er komen jonge boompjes voor in de plaats. Haal ze dan niet allemaal tegelijk weg, ze houden juist water vast en geven schaduw.”
Voor de mensen thuis heeft hij ook een advies: koppel je regenpijp los van het riool en vang water op in regentonnen, zodat het weer gebruikt kan worden in je tuin.