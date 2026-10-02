Cel geëist tegen man die 4 mensen doodreed, nabestaanden geloven hem niet

Voor het gerechtshof in Den Bosch is zes jaar gevangenisstraf geëist tegen Omar E. De Roosendaler reed in 2022 vier mensen dood: twee moeders en twee kinderen. Hij kreeg daarvoor vier jaar cel, maar het Openbaar Ministerie vond die straf veel te laag en ging in hoger beroep. E. vertelde vrijdag tijdens de behandeling van het hoger beroep over de fatale crash. "Ik heb er heel veel spijt van. Ik had nooit zo hard mogen rijden." Nabestaanden en ook de aanklager geloven hem niet.

De aanklager vindt roekeloos rijden bewezen en stelde dat hij geen inzicht heeft in zijn daden. E. bekommerde zich volgens het OM niet om de slachtoffers. Justitie vindt ook dat hij tien jaar lang geen auto mag rijden. De strafeis van zes jaar is lager dan de eis bij de rechtbank in Breda. De aanklager van het OM legde uit dat acht jaar het absolute maximum is en dat die straf hier niet past. Ze noemde dat "een te grote stap". Dat maximum is bedoeld voor verdachten die keer op keer ernstig in de fout gaan. 'Spijt'

De rechters van het hof stelden vrijdag veel vragen aan Omar E. (31). De verdachte vertelde hoe hij zich het ongeluk herinnert. "Ik reed op een weg waarop ik dacht dat ik recht had op voorrang. Ik had niet verwacht dat er iemand zou oversteken. Toen dat wel gebeurde, heb ik alles gedaan wat in mijn macht lag." E. vertelde dat hij om de auto van de slachtoffers heen wilde manoeuvreren. Maar dat mislukte. "Mijn inschatting is verkeerd geweest." "Denkt u echt dat ik een ongeluk wou? Ik heb nooit gewild dat dit zou gebeuren. Ik heb er ook superveel spijt van."

Bumperkleven

Omar E. reed op 2 september 2022 in een Duitse huurauto over bedrijventerrein Borchwerf, richting de A17. De verkeerslichten waren uitgevallen door een storing en knipperden oranje. E. gaf flink gas op de voorrangsweg, waar je maximaal vijftig kilometer per uur mag rijden. Hij bumperkleefde en haalde rechts in. De auto reed op zijn top even 155 kilometer per uur. Uit een zijstraat van rechts kwam een auto. Daarin zaten twee moeders en drie kinderen uit Bosschenhoofd. Regina zat achter het stuur, naast haar zat de dochter van Wieteke. Moeder Wieteke zelf zat achterin met de kinderen van Regina, Erik en Anke. Toen de auto overstak, maakte die geen schijn van kans. De wagen werd geramd. De twee moeders en twee kinderen overleefden de enorme klap niet. Een ander kind raakte gewond. Roekeloos

Tijdens het proces bij de rechtbank in Breda eiste de officier van justitie acht jaar cel tegen E. Justitie baseert zich op de Wegenverkeerswet. Daarin liggen de straffen aanzienlijk lager dan in het strafrecht. De rechtbank legde vier jaar cel op voor roekeloos rijden. Het OM legde zich daar niet bij neer en ging in hoger beroep. Het hoger beroep werd vrijdagmiddag bijna twee uur lang in beslag genomen door een forensisch deskundige die het technisch onderzoek toelichtte. De advocaat van E. had een groot aantal vragen over het elektronische kastje dat de auto stabiliseert en gegevens opslaat over de rit. Uit dat kastje bleek dat E. enkele seconden voor de crash 155 kilometer per uur reed. De advocaat van E. twijfelt aan de betrouwbaarheid van die gegevens. Nabestaanden

Nabestaanden vertelden over hoe het verlies hen nog dagelijks bezighoudt. Onder hen ook de vader van Regina en opa van Erik en Anke. Hij vindt het ongelooflijk dat E. niets heeft gedaan om de slachtoffers te helpen. "Je hebt een aanslag op onze familie gepleegd." De moeder van Wieteke vertelde dat ze nog steeds boos, verdrietig en kapot is en er dagelijks aan denkt. "De dagen blijven zwart. Nu, vier jaar later, zijn er soms grijze dagen, soms kleur." Ze vindt het erg dat het zo lang wachten was op een proces. "Deze gaspedaalverslaafde wegpiraat is nog steeds niet gestraft." De zus van Wieteke stoort zich aan E. "De hele houding van jou tijdens de zitting is pijnlijk en frustrerend." Het hoger beroep duurde tot vrijdagavond iets na negen uur. De advocaat vroeg om vrijspraak. Bovendien vindt hij de rijontzegging onnodig. Aan het einde las E. nog een korte verklaring voor en richtte hij zich tot de tientallen nabestaanden achter hem. "Ik vind het verschrikkelijk voor jullie wat er is gebeurd. " En hij zei ook dat hij eventueel contact wil met de nabestaanden. "Als jullie willen praten dan sta ik daar voor open" 6 november doet het gerechtshof uitspraak in deze zaak.