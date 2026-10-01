Vrienden rouwen om verongelukte Quinn (20): 'Ik was dag in dag uit met hem'

Vrienden van de 20-jarige Quinn uit Sprang-Capelle zoeken troost bij elkaar op de plek waar hij dinsdagavond met zijn scooter tegen een auto botste. Quinn raakte zo zwaargewond dat hij woensdagavond in het ziekenhuis overleed. Donderdagochtend liggen er bloemen op de stoep.

Quinn ging dinsdagavond samen met zijn vrienden Jessy en Lennart een stukje rijden op zijn scooter. Ze waren de straat nog niet uit toen het vreselijk misging. "Het was een rondje dat nooit zo had mogen eindigen", zegt Lennart donderdag. Hij staat met Jessy en een aantal andere vrienden bij de plek waar het ongeluk gebeurde.

"Ik was dag in dag uit met hem."

Jessy: "We reden zijn tuin uit en hier op het kruispunt dertig seconden later rijdt hij tegen een auto aan." Volgens zijn vrienden gaf Quinn zoals altijd flink gas en liet hij Jessy en Lennart achter zich. De witte auto die van rechts kwam, zag hij veel te laat. Er volgde een enorme klap en Quinn belandde zwaargewond op de grond. Quinn werd langdurig gereanimeerd en in zorgwekkende toestand naar het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg gebracht. Daar overleed hij woensdagavond.

De verslagenheid is groot onder de vrienden die donderdag bij de plek van het ongeluk staan. "Quinn was een knotsgekke, hele lieve, sociale jongen, die heel graag op straat was", zegt een van hen.

"Hij wou zijn eigen graag laten horen en zien."

"We hebben gisteren met een stuk of dertig vrienden hier vuurwerk afgestoken, toen we hoorden dat hij was overleden", zegt zijn beste vriend Jonathan zichtbaar geëmotioneerd. "Ik heb niet geslapen. Ik was dag in dag uit met hem." Hij vecht tegen zijn tranen als hij een pot chrysanten tussen de bosjes bloemen op de stoep zet. Zijn vrienden omschrijven hem als een jongen vol blijdschap en humor. "Hij was een hele lieve jongen, heeft mij altijd geholpen, heeft mij alles geleerd over mijn scooter", zegt Jessy. "Hij hield ook erg van vuurwerk", vult Jonathan aan. "Hij wou zijn eigen graag laten horen en zien." Op de vraag of Quinn dinsdag te hard reed, moeten zijn vrienden een beetje lachen. "Hij reed altijd te hard." Jonathan: "Hij zei altijd dat hij op de scooter wilde sterven, als het zover zou zijn." Hij had gehoopt dat het nog heel lang zou duren voordat het zover was. Bij de crematie willen zijn vrienden zorgen voor een afscheid in stijl. "We zijn wel van plan een hoop scooters en vuurwerk te regelen."