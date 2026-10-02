Onduidelijkheid blijft over oorzaak brand natuurgebied op grens met Limburg

De oorzaak van de brand die begin augustus uitbrak op de grens van Limburg, in natuurgebied Boschhuizerbergen, blijft onduidelijk. Dat staat in een rapport van de brandweer Limburg-Noord en het Landelijk team Natuurbrandonderzoek dat donderdag werd gepresenteerd.

De brandweer zegt wel met zekerheid te kunnen stellen dat de brand niet is veroorzaakt door werkzaamheden, onontplofte oorlogsresten of achtergelaten afval, zo is te lezen in het rapport. Ook vonkvorming van het spoor, dat dwars door het natuurgebied loopt, wordt als oorzaak uitgesloten. En het schrikdraad, waarmee delen van het gebied voor wild zijn afgezet, bevond zich ook niet in de buurt van de plek waar de brand begon. Bij de brand in het natuurgebied vlakbij Venray ging ongeveer honderd hectare natuur verloren, waaronder bijna vierduizend aaneengesloten struiken met jeneverbessen.

"Het is indrukwekkend om te zien hoe verwoestend de brand is geweest."