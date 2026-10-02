Isolatiebedrijven gaan langs de deuren en vragen soms drie keer te veel

Isolatiebedrijven proberen in de gemeente Land van Cuijk te profiteren van een nieuwe subsidieregeling. Ze gaan langs de deuren, zetten bewoners onder druk en vragen volgens de gemeente soms drie keer zoveel als normaal. Ook doen sommige bedrijven alsof ze samenwerken met de gemeente, terwijl dat niet zo is.

Wethouder Mike van Diemen waarschuwt inwoners daarom om niet zomaar te tekenen. Vooral uit Cuijk zijn meerdere meldingen binnengekomen, maar de gemeente vreest dat de bedrijven ook in andere dorpen actief worden. Sinds kort kunnen inwoners van Land van Cuijk subsidie krijgen om hun huis te isoleren. Sommige bedrijven proberen daar volgens wethouder Mike van Diemen van te profiteren. Vooral uit Cuijk zijn meerdere meldingen binnengekomen.