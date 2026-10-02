Isolatiebedrijven gaan langs de deuren en vragen soms drie keer te veel
Isolatiebedrijven proberen in de gemeente Land van Cuijk te profiteren van een nieuwe subsidieregeling. Ze gaan langs de deuren, zetten bewoners onder druk en vragen volgens de gemeente soms drie keer zoveel als normaal. Ook doen sommige bedrijven alsof ze samenwerken met de gemeente, terwijl dat niet zo is.
Wethouder Mike van Diemen waarschuwt inwoners daarom om niet zomaar te tekenen. Vooral uit Cuijk zijn meerdere meldingen binnengekomen, maar de gemeente vreest dat de bedrijven ook in andere dorpen actief worden.
Sinds kort kunnen inwoners van Land van Cuijk subsidie krijgen om hun huis te isoleren. Sommige bedrijven proberen daar volgens wethouder Mike van Diemen van te profiteren. Vooral uit Cuijk zijn meerdere meldingen binnengekomen.
“De bedrijven zijn opdringerig en vragen soms drie keer zoveel als normaal”, zegt Van Diemen. Ook zouden verkopers zeggen dat ze samenwerken met de gemeente. “Dat is niet zo.”
Bedrijven beweren subsidie te regelen
Daarnaast beloven sommige bedrijven dat ze de subsidie voor bewoners regelen. Maar die garantie kunnen ze volgens de gemeente niet altijd waarmaken. Bewoners moeten de rekening bovendien eerst zelf betalen. Als daarna blijkt dat ze minder subsidie krijgen dan verwacht, kunnen ze financieel in de problemen komen.
De gemeente adviseert daarom om niet direct iets te tekenen. Vergelijk eerst meerdere bedrijven, offertes en materialen. Volgens de gemeente is daar genoeg tijd voor. “De subsidiepot is zeker nog niet leeg.”
Bewoners kunnen het beste eerst een offerte aanvragen en daarmee subsidie aanvragen bij de gemeente. Als die aanvraag voorlopig wordt goedgekeurd, is duidelijk hoeveel subsidie iemand kan krijgen. Pas daarna adviseert de gemeente om definitief een isolatiebedrijf in te schakelen.