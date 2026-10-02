Lamp vergeten uit te doen? Verhuurders leggen arbeidsmigranten boete op
Bij controles van huizen van arbeidsmigranten in Midden-Brabant zijn op grote schaal misstanden gesignaleerd, dat meldt het Bestuurlijk Interventieteam (BIT) Hart van Brabant. Sommige huizen waren volgens controleurs ‘schrikbarend’ vervuild of beschimmeld. Maar verhuurders gingen ook over de schreef door boetes op te leggen voor een brandende lamp of een vuilniszak die niet snel genoeg was weggegooid.
De controles waren in de week van 21 tot en met 25 september in totaal 107 locaties in acht gemeenten. Het ging om huizen in woonwijken en locaties in het buitengebied. Bij veel van die adressen bleek de boel niet op orde.
Het Bestuurlijk Interventieteam (BIT) Hart van Brabant is een samenwerking van acht gemeenten die gezamenlijk controles uitvoert op plekken waar mogelijk regels worden overtreden of sprake is van misstanden.
De controles vonden plaats in Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Tilburg, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk en Waalwijk.
Brandgevaarlijke situaties
Bij twintig panden waren er problemen met de brandveiligheid. Zo ontbraken rookmelders of brandblussers en waren cv-installaties niet in orde. In sommige huizen hing plastic bekleding aan muren of plafonds. Dat is gevaarlijk bij brand, omdat plastic smelt en vluchtroutes blokkeert.
Ook de woonomstandigheden lieten op verschillende plekken te wensen over. Vijf keer was sprake van 'overbewoning', wat betekent dat er meer mensen in het huis wonen dan toegestaan.
Op tien adressen werden illegaal kamers verhuurd. Drie huizen waren zonder vergunning opgesplitst in meerdere zelfstandige woonruimtes. Op één plek bleken mensen zelfs illegaal in een loods te wonen. Het BIT noemt de staat van sommige huizen dan ook 'schrikbarend'. Zo lagen er grote hoeveelheden afval, muren en plafonds zaten vol schimmel.
Boete van 250 euro voor lamp aan laten
Opvallend waren ook de huisregels die sommige verhuurders hun bewoners oplegden. In huizen hingen flyers waarop stond dat huurders forse boetes konden krijgen.
Zo kon een bewoner gemiddeld 250 euro moeten betalen voor het laten branden van een lamp, het gebruiken van een elektrisch kacheltje of het niet snel genoeg weggooien van een vuilniszak.
Bij enkele huizen was zelfs de thermostaat afgesloten met een kluisje en een slot. Daardoor konden bewoners niet zelf bepalen hoe warm het in huis werd. Volgens het BIT zijn zulke boetes en sancties niet toegestaan. Er is melding gedaan bij de juiste instanties zodat er onderzoek naar wordt gedaan.
Voortvluchtige man gevonden
De controles leverden ook nog een aanhouding op. In een van de huizen werd een Poolse man gevonden die voortvluchtig bleek te zijn. Hij was eerder niet komen opdagen bij de rechtbank. De Koninklijke Marechaussee heeft hem aangehouden.
Daarnaast bleek op tientallen locaties dat het huurcontract van arbeidsmigranten gekoppeld was aan hun arbeidscontract. Daardoor kunnen zij bij verlies van hun baan ook direct hun huis verliezen. Sinds 2023 moeten werkgevers en verhuurders die contracten juist los van elkaar aanbieden.