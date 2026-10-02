Lamp vergeten uit te doen? Verhuurders leggen arbeidsmigranten boete op

Bij controles van huizen van arbeidsmigranten in Midden-Brabant zijn op grote schaal misstanden gesignaleerd, dat meldt het Bestuurlijk Interventieteam (BIT) Hart van Brabant. Sommige huizen waren volgens controleurs ‘schrikbarend’ vervuild of beschimmeld. Maar verhuurders gingen ook over de schreef door boetes op te leggen voor een brandende lamp of een vuilniszak die niet snel genoeg was weggegooid.

De controles waren in de week van 21 tot en met 25 september in totaal 107 locaties in acht gemeenten. Het ging om huizen in woonwijken en locaties in het buitengebied. Bij veel van die adressen bleek de boel niet op orde.

Het Bestuurlijk Interventieteam (BIT) Hart van Brabant is een samenwerking van acht gemeenten die gezamenlijk controles uitvoert op plekken waar mogelijk regels worden overtreden of sprake is van misstanden. De controles vonden plaats in Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Tilburg, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk en Waalwijk.

Brandgevaarlijke situaties

Bij twintig panden waren er problemen met de brandveiligheid. Zo ontbraken rookmelders of brandblussers en waren cv-installaties niet in orde. In sommige huizen hing plastic bekleding aan muren of plafonds. Dat is gevaarlijk bij brand, omdat plastic smelt en vluchtroutes blokkeert. Ook de woonomstandigheden lieten op verschillende plekken te wensen over. Vijf keer was sprake van 'overbewoning', wat betekent dat er meer mensen in het huis wonen dan toegestaan.