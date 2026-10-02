Oliebollenkraam afgefikt, brandstichters cel in maar zwijgen over motief

De rechtbank in Breda heeft twee mannen veroordeeld voor het in brand steken van een oliebollenkraam, vlak voor kerstmis. Agenten die undercover in de wijk aanwezig waren, zagen het gebeuren en konden de brandstichters direct aanhouden. Waarom ze de aanslag pleegden, is een raadsel en dat rekent de rechtbank hun zwaar aan.

Tilburger Murat K. kreeg een celstraf van dertig maanden. Niet alleen voor de brandstichting, maar ook voor het verwonden van een agent. Die probeerde hem tegen te houden toen hij wilde vluchten. Bovendien krijgt de Tilburger een maand extra celstraf, omdat hij nog in de proeftijd van een eerdere veroordeling zat.

Medeverdachte Glen K. uit Erp kreeg 24 maanden gevangenisstraf. Daarvan hoeft hij tien maanden niet uit te zitten. Die straf moet hij wel uitzitten als hij binnen de proeftijd opnieuw een misdrijf pleegt. Daarnaast moet hij zich regelmatig melden, zich laten begeleiden en behandelen voor onder meer drugsgebruik en mag hij geen contact meer hebben met de andere veroordeelde.

'Levensgevaar'

De straffen vallen iets lager uit dan geëist. Dat komt omdat de rechtbank een klein deel van de aanklacht niet bewezen vond. Het Openbaar Ministerie stelde namelijk dat de brandstichting 'levensgevaar of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor anderen' opleverde. Maar de aanslag was midden in de nacht. Er waren geen mensen in of rond de kraam en er woonde ook niemand vlak bij.

De brandstichting vond plaats in de nacht van 21 op 22 december 2025. Toevallig waren agenten met bivakmutsen "onzichtbaar" aan het posten in de wijk Tuinzigt in Breda voor een heel ander onderzoek. Tussen twee uur en half drie zagen ze de twee mannen lopen, van wie er één een jerrycan bij zich had en de ander een breekijzer. Ze liepen naar de oliebollenkraam aan de Cypresstraat, bij winkelcentrum Tuinzigt. De agenten hoorden een krakend geluid en zagen de mannen de kraam binnengaan.

Steekvlam

Toen ze weer naar buiten kwamen, gooide een van hen vuurwerk naar binnen. Er ontstond een enorme steekvlam. De mannen renden weg en de agenten zetten de achtervolging in. De brandstichter stapte in de vluchtauto, ondanks waarschuwingen van de agenten. Toen Murat gas gaf, ging het mis.