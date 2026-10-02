'Huisvaders' slaan erop los na kampioenswedstrijd PSV en krijgen taakstraf
Een dolletje in de trein tussen PSV-supporters liep twee jaar geleden compleet uit de hand. Twee mannen werden flink mishandeld door drie andere supporters op weg van Eindhoven naar Helmond. En PSV was nota bene op die 5 mei 2024 kampioen geworden.
"Dat zie je niet vaak, dat PSV-supporters onderling op de vuist gaan", verbaasde de officier van justitie zich tijdens de zitting op deze vrijdagmiddag. En wat nu precies de aanleiding was dat deze doodgewone mannen (42, 54 en 59) uit Deurne na zo'n feestelijke wedstrijd met twee andere supporters op de vuist gingen, werd niet helemaal duidelijk.
Volgens de slachtoffers hadden ze gewoon een gesprek met de drie mannen, met af en toe een sneer, zo gaven ze toe. Niets dreigends, verklaarden ze. Maar de mannen uit Deurne hadden die sneren blijkbaar heel anders opgevat. Na opmerkingen over het uiterlijk en kapsel van een van hen vroegen de latere slachtoffers volgens de aanvallers of die persoon soms homo was.
Wie er gelijk heeft, bleef onduidelijk, maar het gevolg was in ieder geval dat de drie mannen uit Deurne zo boos werden dat ze de twee andere supporters te lijf gingen. Die liepen blauwe ogen, gebroken ribben, gescheurde kleren en vooral ook mentale schade op.
Huisvaders uit Deurne
De korte vechtpartij werd opgenomen door een camera in de trein en de drie mannen konden er dan ook niet onderuit dat zij flink tekeer waren gegaan. Ze zeiden alle drie tegen de politierechter dat het vreselijk uit de hand was gelopen en nooit had mogen gebeuren. Het zijn gewone mannen, huisvaders uit Deurne met een gewone baan. Ze waren nooit eerder met justitie in aanraking geweest en hadden met verbazing hun eigen geweldsexplosie teruggekeken.
Ze werden thuis opgehaald door de politie en ook dat maakte veel indruk op de mannen en hun familie. Opvallend was dat ze direct van PSV een stadionverbod van drie jaar kregen, terwijl de mannen vinden dat het gevecht ver van het stadion plaatsvond en helemaal niets met PSV te maken had.
De lol om naar het stadion te gaan was er voor twee van de drie mannen toch al af. Een andere verdachte zit inmiddels wel weer in het stadion, met zijn dochter, nadat hij een soort taakstraf van vijftig uur had uitgevoerd voor PSV.
Lager dan geëist
De officier van justitie hield er rekening mee dat de zaak pas na ruim twee jaar werd behandeld en dat de mannen thuis waren opgehaald. Ook is ze ervan overtuigd dat de mannen waarschijnlijk nooit meer in zo'n situatie terecht zullen komen, gezien hun spijt. Ze eiste voor elk van de mannen een taakstraf van honderd uur.
Dat vonden de advocaten van de mannen wat veel en daar ging de politierechter wel een beetje in mee. Zij vond ook dat de drie mannen uit Deurne erg lang in spanning hebben gezeten over hun straf en zag dat ze alle drie een blanco strafblad hebben. Ze legde de drie mannen uiteindelijk een taakstraf van tachtig uur op. Ook moeten ze ruim 2000 euro schadevergoeding aan de slachtoffers betalen.
"Het had een heel leuke dag moeten zijn door het kampioenschap van PSV, maar het liep helemaal anders", sprak de politierechter. En daar was iedereen het mee eens.
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