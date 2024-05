Zo beleefden PSV en de supporters zondag het kampioenschap

18.27

Het feest gaat nog wel even door in de Eindhovense binnenstad. We blikken alvast vooruit naar morgen, want dan zit je op de eerste rij bij Omroep Brabant als PSV wordt gehuldigd. De huldiging is maandag vanaf 17.00 uur live te zien op website, app, tv en via Brabant+.

De feestelijkheden beginnen om 15.45 uur in het Philips Stadion, waar de spelers een ereronde met de schaal lopen. De rondrit met de platte kar door de stad begint om 17.00 uur en duurt ongeveer twee uur.

De start is op de Frederiklaan en de tocht gaat via de St. Antoniusstraat, Willemstraat, Vonderweg, Mathildelaan, het 18 Septemberplein, de Vestdijk, Hertogstraat, PC Hooftlaan en Wal naar het stadhuis. Daar worden staf en selectie rond 19.00 uur door de gemeente Eindhoven gehuldigd op het bordes.

Het feest in de stad begint om 15.00 uur. Het Stadhuisplein, de Markt en het 18 Septemberplein worden ingericht als evenementenlocaties, met hekken. De huldiging is te volgen op schermen op het 18 Septemberplein en op de Markt. Als het heel druk wordt, komen er ook schermen op het Catharinaplein en de Oude Stadsgracht. Tegen 18.45 uur worden de selectie en crew verwacht op het Stadhuisplein en volgt de huldiging op het bordes.

De gemeente roept iedereen op zo veel mogelijk met het openbaar vervoer naar de stad te komen, of te voet of per fiets.