Bosz genoot van drukte op open training: ‘Ik kon mijzelf niet verstaan’

Heel Eindhoven leeft toe naar het 25e landskampioenschap van PSV. Ondanks een feestje vorige week in Heerenveen is de focus weer helemaal terug bij trainer Peter Bosz. Hij is nog niet bezig met de randzaken van een kampioenschap en wil vooral de focus op tegenstander Sparta houden. Maar toch ontkomt de trainer er niet aan. Alleen al kijkend naar de opkomst van de open training deze week.

Dinsdag trainde PSV in het stadion en konden duizenden supporters komen kijken naar hun helden. “Ik probeerde aanwijzingen te geven maar dat lukte niet”, blikte Bosz terug. “De sfeer voor een training was geweldig. Het is vrij bijzonder dat we met zoveel supporters kunnen trainen.” Het was enorm druk op de open training:

Het geeft aan dat heel Eindhoven snakt naar de titel die aanstaande zondag tegen Sparta binnengehaald moet worden. Wat krijgt Bosz verder mee van de kampioensgekte? “Niet veel. Ik probeer de wedstrijd te benaderen zoals elke andere wedstrijd. Zo zijn we al heel het jaar succesvol.”

"We hebben als staf gezegd dat de spelers er nog twee dagen over mochten praten."