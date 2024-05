Laatste kaarten voor PSV tegen woekerprijzen te koop: 'We zijn er alert op'

De allerlaatste kaarten voor de kampioenswedstrijd PSV tegen Sparta aanstaande zondag, worden soms voor woekerprijzen op internet aangeboden. Op Marktplaats staan sommige tickets te koop voor honderden euro’s. “Het mag niet en we zijn er alert op wie we te gast hebben”, waarschuwt de woordvoerder van PSV.

Bijvoorbeeld op Marktplaats waar ‘Sam’ 600 euro vraagt voor twee plaatsen in vak F. ‘Joëlle’ heeft voor twee kaarten in vak GG een bod van 825 euro staan. Inmiddels is de advertentie gereserveerd. Mark biedt een kaartje aan voor het vak WW. Het hoogste bod bedraagt 200 euro.

Het is van alle tijden: een speciaal evenement, concert of wedstrijd waar geen kaarten meer voor zijn te krijgen en dus gaan diehards op zoek om er toch bij te kunnen zijn. Soms tegen bizarre prijzen.

Voor de duidelijkheid: het doorverkopen van voetbalkaarten op de zwarte markt is verboden. Wordt de verkoper ontdekt dan is de straf van de KNVB een maximale geldboete van 450 euro en daarbovenop een stadionverbod van 18 maanden. “We houden dat actief in de gaten en proberen het tegen te gaan", zegt de PSV-woordvoerder.

Volgens hem is het voor PSV een kwestie van veiligheid in het stadion. “We willen weten wie we te gast hebben. Daarnaast is er gewoon een plek om je kaarten aan te bieden als je om een bepaalde reden niet kan: de resale.” Op de site van PSV kunnen supporters tot twee uur voor de wedstrijd hun kaarten aanbieden. Aangezien je geregistreerd moet zijn om de kaarten te kunnen kopen, weet PSV op die manier wie er binnen komt.

De illegale verkoper van zijn kaartje kan niet alleen een boete krijgen, maar is ook verantwoordelijk voor degene die op zijn of haar kaart gaat. Als die zich mocht misdragen, kunnen de kosten of gevolgen op de verkoper van het kaartje worden verhaald.

Ook de koper van kaartjes op de zwarte markt loopt de nodige risico’s. Zo kan de toegang worden geweigerd als het wordt ontdekt. Een hard gelag als je net honderden euro’s hebt betaald als je de kampioenswedstrijd wil zien. "Ook kan het kaartje, of de QR-code wel tien keer verkocht zijn, en dan kom je ook niet binnen", benadrukt de PSV-woordvoerder.

Bovendien, zondag wil je er toch bij zijn? "Als je kunt, dan kom je toch gewoon? Het wordt een supermooie wedstrijd."