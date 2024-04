Kusters levert al 25 jaar de platte kar bij kampioenschap PSV: 'Bijzonder'

De resten van de platte kar uit 2018 (foto: Studio040). De platte kar staat klaar om opnieuw bestikkerd te worden voor het kampioenschap van 2024 (foto: Studio040). Volgende 1/2 De resten van de platte kar uit 2018 (foto: Studio040).

Bij een kampioenschap van PSV hoort traditiegetrouw de platte kar, waarop de ploeg door de stad wordt gereden. Het is het ultieme feest voor de supporters, de spelers en de staf. Kusters Logistics verzorgt die platte kar al 25 jaar. In december werd de kar al opgepoetst, nu staat hij bijna helemaal klaar. "We zijn wel trots dat we daaraan mee mogen werken. Het is een bijzondere klus." Dit jaar is er zelfs een extra kar klaargezet.

Als PSV een goed seizoen draait en een ruime voorsprong heeft op de nummer twee van de Eredivisie, valt vroeg of laat de term platte kar. De oplegger wordt bij een kampioenschap door Eindhoven gereden en zo wordt het feest met de hele stad gevierd. Als PSV kampioen wordt, is het dit jaar voor het eerst sinds 2018 dat de platte kar weer naar buiten kan. Als de kampioenskoorts stijgt, zijn ze bij Kusters Logistics in Eindhoven alert, want dan kunnen ze bij het transport- en logistieke bedrijf aan de slag. "Mijn schoonvader is er ooit mee begonnen", zegt Roy van de Zande, medewerker van Kusters. "Wij doen al jaren allerlei klussen voor de gemeente: evenementen, wegafzettingen regelen, dranghekken plaatsen. Het is wel uniek dat wij daaraan mee mogen werken."

"We weten gewoon wat er moet gebeuren."

De eerste voorbereidingen zijn al getroffen, vertelt Van de Zande. Bij Kusters wordt de hele oplegger voorbereid, alleen met de nieuwe bestickering hebben ze niks te maken. "Dat regelt de marketingafdeling van PSV. Het is een goed bewaard geheim. Pas maandagmorgen, op de dag van de huldiging, gaat de kar naar buiten." Dit jaar zijn er zelfs twee platte karren: de grootste en hoogste is voor spelers en staf, de kleinere voor de spelersvrouwen en hun kinderen. Dat ze nog steeds de platte kar leveren, maakt de medewerkers van Kusters trots. "Ik weet dat er kapers op de kust zijn om het over te nemen, maar wij hebben zoveel kennis. We weten gewoon wat er moet gebeuren."

“We hebben maar een Ajacied in huis."