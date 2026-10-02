PSV-supporters onderling op de vuist in de trein: taakstraffen uitgedeeld

Een dolletje in de trein tussen PSV-supporters liep twee jaar geleden compleet uit de hand. Twee mannen werden flink mishandeld door drie andere supporters op weg van Eindhoven naar Helmond. En PSV was nota bene op die 5 mei 2024 kampioen geworden.

"Dat zie je niet vaak, dat PSV-supporters onderling op de vuist gaan", verbaasde de officier van justitie zich tijdens de zitting op deze vrijdagmiddag. En wat nu precies de aanleiding was dat deze doodgewone mannen (42, 54 en 59) uit Deurne na zo'n feestelijke wedstrijd met twee andere supporters op de vuist gingen, werd niet helemaal duidelijk.

Volgens de slachtoffers hadden ze gewoon een gesprek met de drie mannen, met af en toe een sneer, zo gaven ze toe. Niets dreigends, verklaarden ze. Maar de mannen uit Deurne hadden die sneren blijkbaar heel anders opgevat. Na opmerkingen over het uiterlijk en kapsel van een van hen vroegen de latere slachtoffers volgens de aanvallers of die persoon soms homo was.

Wie er gelijk heeft, bleef onduidelijk, maar het gevolg was in ieder geval dat de drie mannen uit Deurne zo boos werden dat ze de twee andere supporters te lijf gingen. Die liepen blauwe ogen, gebroken ribben, gescheurde kleren en vooral ook mentale schade op.

Huisvaders uit Deurne

De korte vechtpartij werd opgenomen door een camera in de trein en de drie mannen konden er dan ook niet onderuit dat zij flink tekeer waren gegaan. Ze zeiden alle drie tegen de politierechter dat het vreselijk uit de hand was gelopen en nooit had mogen gebeuren. Het zijn gewone mannen, huisvaders uit Deurne met een gewone baan. Ze waren nooit eerder met justitie in aanraking geweest en hadden met verbazing hun eigen geweldsexplosie teruggekeken.