Wegwerkzaamheden zetten verkeer op z'n kop in Tilburg: 'Snap er niks van'

Fietsers die verdwaald om zich heen kijken en automobilisten die elkaar afsnijden. Het is chaos op de kruising tussen de Spoorlaan en Heuvelring in Tilburg. Door werkzaamheden is de verkeerssituatie heel onduidelijk geworden, ziet ook Rob van Mierlo (voorzitter van fietsforum Tilburg). “Ik verbaas me erover hoe het geregeld is”, vertelt hij.

Ook donderdagmiddag is de situatie voor veel mensen onduidelijk. “Ik snap het helemaal niet meer”, zegt een meneer in een scootmobiel. “Met zo’n scootmobiel is het zelfs gevaarlijk. Iedereen moet maar zoeken waar de doorgang is.”

Er wordt aan de weg gewerkt, omdat de Heuvelring de komende jaren wordt omgebouwd tot Parkring. En dat snappen de meeste Tilburgers wel. “Het is wel nodig om te vergroenen, maar ze zijn wel overal tegelijk bezig”, stelt een man op de fiets. "Dat maakt het wel lastig. Voordat iets klaar is, beginnen ze weer alweer ergens anders.”

“Ik ga hier echt niet voor omlopen.”

De weg oversteken kan door de werkzaamheden even niet op de plek waar je dat normaal doet. “Maar daar ga ik echt niet voor omlopen”, zegt een mevrouw, die onderweg is naar de stad. “Ik let gewoon goed op en steek over als dat kan. Dan is het volgens mij alsnog veilig.” Fietsforum Tilburg zet zich in voor de belangen van fietsers in de stad. Voorzitter Van Mierlo vindt de werkzaamheden een doorn in het oog. “Het is gewoon te onduidelijk”, vindt hij. Hij gaat hierover in gesprek met de gemeente Tilburg. “We zitten volgende week met ze aan tafel en dan gaan we dit zeker bespreken. Op deze manier is het een zooitje.”

“Soms moet je door het zure heen bijten om tot het zoete te komen.”

Volgens Rob is er werk aan de winkel voor de gemeente, al ziet hij ook wel dat werkzaamheden nodig zijn. “Soms moet je door het zure heen bijten om bij het zoete te komen. We willen allemaal dat onze stad groener wordt en dan hoort dit erbij. Ik vind alleen wel dat er beter moet worden nagedacht over omleidingen voor fietsers.”

Even rustig oversteken, gaat hier niet zomaar meer (foto: Pieter Soethout)