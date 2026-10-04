Tijmen Graat debuteert op EK wielrennen, maar wil meer: 'Ga er vol voor'

Voor Tijmen Graat wacht na een sterke tweede seizoenshelft zijn debuut op een internationaal kampioenschap namens Nederland. De 23-jarige klimmer uit Maashees rijdt zondag het EK in Slovenië, waarbij hij zich voorin wil laten zien. Ook kijkt hij al stiekem naar het nieuwe seizoen. "Dat moet mijn jaar gaan worden."

Het gaat snel met de ontwikkeling van Graat. Toen hij op zijn zestiende moest stoppen met voetballen vanwege een enkelblessure, ging hij op zondag fietsen met zijn vader. Via een aantal teams kwam hij in 2022 in beeld bij de opleidingsploeg van Team Visma | Lease a Bike. Sinds 2025 maakt hij deel uit van het WorldTour-team. Dit jaar viel hij op met onder andere een zesde plaats in de Tour de Luxembourg. Een beloning daarvoor is zijn selectie voor het EK wielrennen. "Ik had al een tijdje contact met de bondscoach, dus ik zag het een beetje aankomen. Het is een mooie ervaring om voor mijn land te mogen rijden. Helaas was ik vorige week ziek en werd het een race tegen de klok. Ik ben nu gelukkig fit, al heb ik wel iets ingeleverd."

"Ik fiets in een ploeg met de beste wielrenners ter wereld."

Van bondscoach Koos Moerenhout krijgt hij een vrije rol in het Sloveense Ljubljana. "Ik denk dat ik ondanks dat ik ziek was goed genoeg ben om bij de voorste renners mee te doen. Het is een interessante race, waarbij er ook voor Nederland kansen zijn om iets moois neer te zetten. Maar we moeten ook realistisch zijn, er staan een aantal favorieten zoals Remco Evenepoel aan de start." Wat nog ontbreekt op zijn cv, is een grote wielerronde. Als het aan Graat ligt, komt daar in 2027 verandering in. "In de toekomst zie ik mezelf groeien richting een knechtenrol. Ik fiets in een ploeg met de beste wielrenners ter wereld. Als knecht ben ik voor de ploeg waardevoller dan wanneer ik voor mijn eigen kans ga. Volgend jaar ga ik er vol voor."

"Ik wil me breed ontwikkelen, bijvoorbeeld voor de korte klimmetjes."

In de heuvels van Limburg en in de omgeving van Groesbeek ontdekte hij als tiener dat klimmen zijn grote passie is. Nu hij prof is, voelt hij zich ook thuis in het hooggebergte. Tijdens trainingskampen heeft hij die kwaliteit verder verbeterd. "Maar ik ben niet alleen een klimmer voor het lange, steile werk. Ik wil me breed ontwikkelen, bijvoorbeeld voor de korte klimmetjes. Dat komt goed van pas tijdens het EK." Wat zeker is, is dat hij Maashees op korte termijn nog niet verlaat om bij de Spaanse of Franse bergen te gaan wonen. "Ik ga in de winter weer trainen in Spanje, dat bevalt goed. Een verhuizing in de toekomst sluit ik overigens niet uit. Maar door het jaar heen zit ik zoveel in het buitenland dat het heerlijk is om weer thuis te komen bij familie en vrienden."