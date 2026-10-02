Baasje laat hem achter in pension, hond Loekie wacht al ruim een jaar

Hij zou een maandje in het hondenpension blijven, maar voor Loekie werd dat uiteindelijk meer dan een jaar. Al die tijd was zijn eigenaar spoorloos en nam hij geen contact meer op. Sinds kort zit de Poolse berghond in het dierenasiel in Den Bosch. Daar wordt gewerkt aan zijn resocialisatie. De eigenaar heeft inmiddels afstand gedaan van Loekie en nu wordt er gezocht naar een nieuw baasje.

"Het is geen gemakkelijke hond en hij heeft veel ruimte nodig", vertelt Wendy van der Togt, beheerder van het dierenasiel in Den Bosch. Als we naar het hok van Loekie lopen, begint hij meteen hard te blaffen en te grommen. "Loekie houdt niet zo van mannen", zegt ze lachend.

Het verhaal van Loekie begint meer dan een jaar geleden, toen zijn baasje hem naar een pension bracht. "Die eigenaar meldde zich onlangs bij ons dierenasiel omdat hij afstand wilde doen van zijn hond. Volgens hem verbleef Loekie tijdelijk in een pension. Maar toen wij contact opnamen met dat pension, bleek dat Loekie daar al meer dan een jaar in een kleine kennel zat. De eigenaar had nooit meer betaald en niets meer van zich laten horen. Al die tijd had Loekie het niet naar zijn zin en gromde hij veel", vertelt Wendy.

"We zijn blij dat de eigenaar uiteindelijk heeft willen tekenen om afstand te doen van zijn hond, want nu kunnen we met Loekie aan de slag. Nu kan hij eindelijk weer naar buiten en hoeft hij niet meer in zijn eigen ontlasting te liggen." Het gebeurt vaker dat honden in een bos of vastgebonden aan een paal worden achtergelaten, maar dat een hond meer dan een jaar in een pension verblijft, hoort Wendy maar zelden.

Loekie is een jonge Poolse berghond van zo'n 70 centimeter hoog en ongeveer 65 kilo. Volgens Wendy is hij dan ook niet zomaar een hond voor iedereen. "Als hij ook nog eens meer dan een jaar in een kleine kennel heeft gezeten, is dat niet goed voor zijn karakter en gedrag", vertelt ze.

Samen met een klein aantal andere vrijwilligers is Sabine bezig om Loekie weer vertrouwen in mensen te geven. Ze leren hem luisteren naar commando's, niet te hard aan de lijn te trekken en rustig mee te lopen. Maar vooral werken ze eraan om zijn vertrouwen terug te winnen.

"Wij hebben nu de verantwoordelijkheid voor Loekie gekregen en willen hem gaan herplaatsen", zegt Wendy. "Dat is nog een heel traject, want niet iedereen is geschikt voor deze hond. We zijn heel streng en selectief. Je moet ervaring hebben met dit soort rassen. Loekie is geen hond voor een gezin en je hebt veel ruimte nodig. Bovendien moeten het nieuwe baasje en Loekie vertrouwen in elkaar krijgen. Je moet ook niet al te gehecht zijn aan je mooie tuin, want Loekie houdt ervan om grote kuilen te graven", vertelt Wendy lachend.