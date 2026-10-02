Man gewond na steekpartij in opvang, vrouw opgepakt en ook naar ziekenhuis

Bij een steekpartij in het opvangcentrum voor Oekraïners aan de Bruistensingel in Den Bosch zijn vrijdagavond twee gewonden gevallen. Een man is naar het ziekenhuis gebracht en er is een vrouw aangehouden door de politie.

De politie kreeg de melding van het steekincident binnen even voor acht uur. Niet alleen de man raakte gewond, ook de vrouw die is aangehouden, moest in het ziekenhuis behandeld worden.

Volgens een 112-correspondent hadden de man en vrouw ruzie en is vervolgens een steekwapen gebruikt. De politie heeft dit in beslag genomen.

Wat de aanleiding voor de ruzie en steekpartij was, is niet bekend. De politie heeft een aangifte opgenomen en doet morgen in het opvangcentrum verder onderzoek naar het incident.