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LIVE 112-nieuws | Auto crasht tegen gevel Breda: bestuurder ervandoor, bijrijder nog in auto

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Redactie

Liveblog

05:55

Auto crasht tegen gevel Breda: bestuurder ervandoor, bijrijder nog in auto

Een automobilist is vrijdagnacht met zijn auto tegen de gevel van een gebouw gereden naast de Stationslaan in Breda. Dit gebeurde rond vier uur 's nachts.

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