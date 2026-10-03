IJs op Ireen Wüst IJsbaan gesmolten, baan dicht en ijsvloer moet eruit

De start van het schaatsseizoen op de Ireen Wüst IJsbaan in Tilburg valt letterlijk in het water. De baan zou zaterdag opengaan, maar door een technisch probleem is het ijs gesmolten. De hele ijsvloer moet eruit.

Door een storing in de installatie die het ijs maakt, zit de bovenste laag ijs niet goed vast aan de laag eronder. Dat laat de gemeente Tilburg weten. Medewerkers ontdekten het probleem vrijdagochtend, toen ze bij de ijsbaan kwamen. Een eenvoudige reparatie is niet genoeg. De hele ijsvloer moet eruit en wordt daarna opnieuw opgebouwd.