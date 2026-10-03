IJs op Ireen Wüst IJsbaan gesmolten, baan dicht en ijsvloer moet eruit
De start van het schaatsseizoen op de Ireen Wüst IJsbaan in Tilburg valt letterlijk in het water. De baan zou zaterdag opengaan, maar door een technisch probleem is het ijs gesmolten. De hele ijsvloer moet eruit.
Door een storing in de installatie die het ijs maakt, zit de bovenste laag ijs niet goed vast aan de laag eronder. Dat laat de gemeente Tilburg weten. Medewerkers ontdekten het probleem vrijdagochtend, toen ze bij de ijsbaan kwamen.
Een eenvoudige reparatie is niet genoeg. De hele ijsvloer moet eruit en wordt daarna opnieuw opgebouwd.
Flinke tegenvaller
De problemen komen op een vervelend moment, want het nieuwe schaatsseizoen zou zaterdag beginnen. Recreatieve schaatsers en sporters moeten voorlopig wachten.
De ijsbaan baalt daarvan: 'Natuurlijk vinden we het erg vervelend dat de baan nu niet open kan voor bezoekers én ook voor de vele Tilburgers die gebruikmaken van de baan voor hun ijssport.'
Herstel kost tijd
Hoelang het duurt voordat je weer op de hele baan kunt schaatsen, weet de gemeente nog niet. Het verwijderen van de huidige ijsvloer en het maken van een compleet nieuwe laag kost tijd.
Mogelijk kan de kleinere ijsbaan in het midden volgende week al wel open. Voor de grote 400-meterbaan duurt het herstel langer. Wanneer die precies weer klaar is voor schaatsers, is nog niet bekend.