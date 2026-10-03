Stroomnet Maashorst zit vol, nieuwe woningbouw moet wachten

Nieuwe woningbouwprojecten in Maashorst krijgen voorlopig geen aansluiting op het stroomnet. Het net zit zo vol dat er geen ruimte meer is. Alleen voor twee projecten in Reek is nog een beetje plek. Wethouder Franko van Lankvelt noemt het een "zware klap" voor de woningbouw in de gemeente.

Dat het stroomnet in Maashorst vol zit, was al langer bekend. Vooral het onderstation in Uden, een groot verdeelpunt voor stroom, heeft te weinig capaciteit. Nieuw is dat er nu helemaal geen ruimte meer is voor nieuwe projecten. Geluk voor Reek

De netbeheerder heeft gekeken naar woningbouwprojecten die vóór 1 juli zijn aangemeld. Alleen twee projecten in Reek hebben geluk. Daar is nog een beetje ruimte op het stroomnet, en de nieuwe huizen kunnen naar verwachting sneller worden aangesloten.

Voor de andere projecten in Maashorst is die ruimte er voorlopig niet. Gevolgen nog onduidelijk

Wat dit precies betekent voor de bouw van nieuwe huizen, is nog niet duidelijk. Maashorst heeft woningbouwplannen voor de komende tien jaar en meldt die projecten alsnog aan bij de netbeheerder. Die bepaalt uiteindelijk wanneer er ruimte komt en welke projecten aan de beurt zijn. Hoelang dat gaat duren, weet de gemeente nog niet. Woningbouwprojecten die eerder al te horen kregen dat ze een aansluiting krijgen, kunnen wel gewoon doorgaan. Voor nieuwe projecten is de situatie een stuk onzekerder. Gemeente zoekt uitweg

De gemeente bekijkt ondertussen wat ze zelf nog kan doen. Het gemeentebestuur en ambtenaren zoeken uit welke stappen mogelijk zijn. Lees hier alle verhalen over het overbelaste stroomnet.