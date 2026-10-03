Broers Owen (25) en Ruben (22) houden familiezaak van 122 jaar levend

Een café met donkere houten lambrisering, barkrukken met rood leer en en stamgasten die elkaar al tientallen jaren kennen. Terwijl veel bruine cafés verdwijnen, draait café De Kup in Den Bosch juist goed. Dat is opvallend, want de zaak wordt sinds twee jaar gerund door de jonge broers Ruben (22) en Owen (25) van Laarhoven. Zij vormen alweer de zesde generatie van de familie achter het café.

De broers namen de zaak in mei 2022 over van hun moeder die het weer over had genomen van haar ouders. Daarmee zetten ze een familietraditie voort die volgens Ruben al ruim 120 jaar teruggaat. "In 1904 zijn mijn over-over-overgrootouders ermee begonnen. Mijn broer en ik zijn de zesde generatie", legt Ruben uit. "Weinig mensen kunnen zeggen dat iets al zo lang in de familie zit." Dat het café wordt gerund door twee twintigers is niet in de inrichting terug te zien. Het interieur oogt nog altijd alsof de tijd er heeft stilgestaan. Al zijn er vandaag de dag wel moderne taps en nieuwe biersoorten. "We proberen het zo bruin mogelijk te houden met verschillende speciaal bieren op de taps", zegt Ruben. "Iedereen komt hier langs, van jong tot oud. We proberen een beetje een woonkamer gevoel te hebben."

Dat laagdrempelige woonkamergevoel blijkt aan te slaan. Want naast de vaste gasten van hun opa, oma en moeder, komen er ook steeds meer jongeren langs. "Ik denk dat dat komt, omdat wij zelf nog jong zijn", concludeert Ruben.

Café de Kup in Den Bosch (foto: Noël van Hooft).