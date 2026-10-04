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LIVE 112-nieuws | Gevel winkelpand weggeblazen door explosie in Den Bosch, woningen ontruimd

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Redactie

Liveblog

02:49

Gevel winkelpand weggeblazen door explosie in Den Bosch, woningen ontruimd

Bij een explosie aan de Aartshertogenlaan in Den Bosch is in de nacht van zaterdag op zondag een deel van de gevel van een winkelpand weggeblazen. De straat is bezaaid met glasscherven. Bovenliggende appartementen zijn uit voorzorg ontruimd.

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