Gevel winkelpand weggeblazen door explosie in Den Bosch, woningen ontruimd

Bij een explosie aan de Aartshertogenlaan in Den Bosch is in de nacht van zaterdag op zondag een deel van de gevel van een winkelpand weggeblazen. De straat is bezaaid met glasscherven. Bovenliggende appartementen zijn uit voorzorg ontruimd.

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De explosie werd rond twee uur 's nachts gemeld door omwonenden die harde knallen hadden gehoord. De politie heeft de omgeving afgezet voor onderzoek. Ook specialisten van de forensische opsporing en het Team Explosieven Verkenning (TEV) zijn ter plaatse.

Boven de winkel bevinden zich meerdere woonlagen met appartementen. Bewoners daarvan moesten na de explosie hun huis verlaten en wachten buiten totdat zij weer naar binnen mogen. Bij de explosie raakte niemand gewond. Wat de oorzaak is, wordt onderzocht.