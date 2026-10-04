Kapsalon Den Bosch opgeblazen, eigenaar Hassan in shock: 'Ik ruik benzine'

Rond twee uur 's nachts blies een harde explosie de voorgevel van kapsalon Hassan in Den Bosch aan stukken. Buren brachten eigenaar Hassan op de hoogte, waarna hij binnen vijf minuten voor zijn zaak stond. Door het politieonderzoek mocht hij niet naar binnen. "Ik weet niet wat er nu gaat gebeuren. Ik heb geen ander inkomen", vertelt de man geëmotioneerd.

Rik Claessen & Ruud Ritzen Geschreven door

Een grote houten plaat is voor de kapotgeblazen gevel van Hassans kapsalon aan de Aartshertoglaan in Den Bosch geplaatst. Zichtbaar geschokt kijkt eigenaar Hassan Mohamed Ali in zijn zaak rond. "Het gaat oké met me, maar wat er vannacht is gebeurd, is vervelend." Rond twee uur 's nachts blies een explosie de voorgevel uit het pand. De straat lag bezaaid met glas. De woningen boven de zaak moesten worden ontruimd.

"Ik weet niet wat er nu gaat gebeuren."

Nu het onderzoek klaar is en het pand is vrijgegeven, kan de kapper in het daglicht de schade opnemen. Zijn blik glijdt vluchtig over alle schade: de gebarsten ruit, een zwartgevlekt plafond, kapotgeslagen tegels, het gescheurde leer van de kappersstoelen die bezaaid liggen met glassplinters. "En ik ruik benzine."

"Ik weet niet waarom dit is gebeurd", herhaalt Hassan een paar keer. "Niemand heeft iets gezien. Wat nu?" Om dan zelf antwoord te geven. "Opnieuw beginnen", zucht hij. Alweer. In 2013 vluchtte hij uit Syrië. Hij kwam terecht in Den Bosch, waar hij zijn kapperszaak kon openen. "Ik weet niet wat er nu gaat gebeuren. Ik heb geen ander inkomen. Ik zal moeten verbouwen."

"Ik behandel iedereen vriendelijk, zoals een kapper hoort te doen."