Explosie blaast gevel eruit van kapsalon in Den Bosch, huizen ontruimd

Bij een explosie aan de Aartshertogenlaan in Den Bosch is zaterdagnacht een deel van de gevel van kapsalon Hassan weggeblazen. De straat was na de ontploffing bezaaid met glasscherven. Bovenliggende appartementen werden uit voorzorg ontruimd.

Redactie Geschreven door

De explosie werd rond twee uur 's nachts gemeld door buurtbewoners die harde knallen hadden gehoord. Agenten zetten de omgeving af voor onderzoek. Ook specialisten van het Team Forensische Opsporing en het Team Explosieven Veiligheid (TEV) kwamen naar de Aartshertogenlaan.

Boven de winkel bevinden zich meerdere woonlagen met appartementen. Bewoners daarvan moesten na de explosie hun huis verlaten en wachtten buiten tot zij weer naar binnen mochten. Bij de explosie raakte niemand gewond. Waardoor de explosie werd veroorzaakt, wordt onderzocht.