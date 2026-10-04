Marion had wel heel veel geld over voor hamster Bella: 'Elke hartslag telt'

Hoeveel heb jij voor je huisdier over? Marion Schout (43) uit Den Bosch in ieder geval een heleboel, vertelt ze zondag op dierendag. Toen hamster Bella haar pootje brak, kreeg Marion te horen dat ze de hamster kon laten inslapen. Dat weigerde ze en ze zocht verder naar een oplossing. Die was er: een dierenarts plaatste een pin om het pootje te laten genezen. Een wondermiddel met een gigantisch prijskaartje. "Dat was het voor mij helemaal waard", vertelt Marion.

Rik Claessen Geschreven door

"Gooi 'm toch kapot tegen de muur", krijgt Marion vaak te horen als ze vertelt over de bijzondere operatie van haar hamster Bella. "Maar het gaat mij niet om het geld. Materiaal is vervangbaar, maar als je voor een dier gaat zorgen, moet je dat ook goed doen." Dat is de belangrijkste boodschap die Marion aan haar dochter, van wie Bella was, wil leren. Dat ze uiteindelijk naar eigen zeggen bijna duizend euro kwijt was aan "een hamster van 12 euro", zet volgens Marion alleen maar kracht bij aan het bijzondere verhaal van Bella.

"Ik zei direct: oké, red mijn hamster."

"Toen Bella 6 maanden oud was, brak ze haar pootje", vertelt Marion. Een ongelukje: Bella liep vrij door de woonkamer en kwam tussen de deur terecht. "Ik belde verschillende dierenartsen in Den Bosch, maar die konden niks voor haar doen." Marion belde een dierenartspraktijk in Waalwijk, waar ze ooit langsging met haar parkiet voor een röntgenfoto. "Daar mocht Bella nu ook terecht."

Links: het gebroken pootje van Bella. Rechts: de dierenarts wist een pin te plaatsen om het pootje te redden (eigen foto)

Ook daar krijgt ze in eerste instantie te horen waar ze al bang voor was: Bella moet worden ingeslapen. "Dat vond ik nogal wat voor een hamster van 6 maanden oud." Toen stelde dierenarts Ginneke een bijzonder plan voor: een pin plaatsen om het pootje van Bella weer recht te zetten. "Ik zei direct: oké, red mijn hamster." Het nadeel aan het plan? "De kosten waren erg hoog." Het zou honderden euro's kosten, maar Marion hield vast aan haar motto: "Elke hartslag telt, hoe klein die ook is."

"Materiële dingen zijn te vervangen, een dier niet."

"De dierenarts heeft echt millimeterwerk geleverd", gaat Marion verder. De pin werd geplaatst en na 5 weken was Bella weer op de been. "Ze rende weer rond als Speedy Gonzales." De bijzondere ingreep voor de hamster was dus een succes. "Ik durf bijna zeker te zeggen dat Bella de enige hamster in Nederland was die een pin in haar pootje had. Niemand doet dat, want het is veel goedkoper om je hamster in te laten slapen." Nog ruim 13 maanden leefde Bella met de pin aan haar pootje. Ze was bijna twee jaar oud toen ze ouderdomskwaaltjes begon te vertonen. "Helaas is Bella vijf weken geleden overleden", zegt Marion.

Hamster Bella werd na haar dood gezegend in Den Bosch (eigen foto)