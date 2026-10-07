Aantal daklozen steeds beter in beeld, opvallend veel vrouwen

Brabant krijgt steeds beter zicht op het aantal dak- en thuislozen. En die groep blijkt groter en diverser dan lang werd gedacht. Zo blijken bijvoorbeeld veel meer vrouwen dan gedacht dak- of thuisloos. Ook wordt steeds meer duidelijk dat lang niet iedereen zonder thuis op straat leeft. Mensen verblijven bijvoorbeeld tijdelijk bij vrienden of familie, op een vakantiepark, in een stacaravan of in andere onzekere woonsituaties.

Floor Foole Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Een en ander blijkt uit de zogeheten ETHOS-telling (zie eerste en laatste kader) van de Hogeschool Utrecht en het Kansfonds, waaraan bijna alle Brabantse regio's deelnemen. Waar eerder vooral werd gekeken naar CBS-cijfers, brengt de ETHOS-telling ook de verborgen dakloosheid in beeld. “Door de ETHOS-telling zijn bijvoorbeeld veel meer vrouwen in beeld gekomen, ongeveer een derde van de mensen die we tellen is vrouw", geeft Annabel Scheepers, onderzoeker van de Hogeschool Utrecht, aan. Ze benadrukt het belang van de cijfers. “Als je weet hoeveel dak- en thuisloze mensen er in je regio zijn en je weet hoe die groep eruitziet, dan kan je effectiever en gerichter beleid maken", geeft ze aan.

Achtergrond bij de cijfers Het CBS registreert vooral dak- en thuisloosheid wanneer mensen bekend zijn bij instanties en de maatschappelijke opvang, terwijl ETHOS een bredere groep meet van mensen zonder stabiele woonplek. Dat verschil is belangrijk. Het CBS schatte begin 2024 dat er in Nederland ongeveer 33.000 daklozen waren, maar geeft tegelijkertijd aan dat een groot deel van de doelgroep niet in registraties en daarmee in de cijfers voorkomt. Daardoor geven opvangcijfers slechts een deel van de werkelijkheid weer. Het CBS meet niet hoeveel daklozen er per provincie zijn, maar geeft wel aan dat zeven op de tien daklozen niet in registraties voorkomen.

Scheepers: "De ETHOS-telling maakt een soort foto van wat er op dat moment in een regio speelt.” Gemeenten maken aan de hand van de tellingen afspraken en per regio wordt vervolgens een regionaal actieplan opgesteld. Maar volgens Nil Şendil van Dakloosheid Voorbij, een landelijk samenwerkingsverband dat zich inzet voor het voorkomen en uitbannen van dakloosheid, gaat dat niet snel genoeg. Dat blijkt ook uit onderzoek. “De Nederlandse overheid heeft de ambitie om dakloosheid uiterlijk in 2030 te beëindigen. Dat staat in het Nationaal Actieplan Dakloosheid Eerst een thuis. Maar met dit tempo gaan ze het niet redden”, zegt Sendil. Ze pleit er dan ook voor om dakloosheid meer prioriteit te geven.

De ene regio is volgens Şendil verder met plannen om dakloosheid tegen te gaan dan de andere. Zo zijn ze in de regio Den Bosch volgens haar al verder dan in andere plaatsen met het tegengaan van dak- en thuisloosheid.

Week tegen Dakloosheid

In Breda, Tilburg, Eindhoven, Helmond en andere plaatsen in Brabant zijn in de week van 5 tot 10 oktober acties om aandacht te vragen voor dak- en thuisloosheid. Er zijn bijeenkomsten en debatten en ontmoetingen met ervaringsdeskundigen.

Dit in het kader van de Week tegen Dakloosheid met als thema niet wachten maar wonen. Volgens betrokken organisaties zoals Dakloosheid Voorbij is dakloosheid een woonprobleem.

Volgens Housing First Nederland hebben 200 van de 500 dak- en thuislozen in Den Bosch sinds 2022 tot nu een eigen woning gekregen. Daarmee zet de stad volgens hen een grote stap richting structurele oplossingen voor dakloosheid. Housing First is een aanpak voor dak- en thuisloosheid waarbij iemand eerst een eigen woning krijgt en pas daarna ondersteuning ontvangt bij andere problemen, zoals schulden, verslaving, psychische klachten of dagbesteding.