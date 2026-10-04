Virgil van Dijk: van laatbloeier naar honderd interlands: 'Heel trots'

Samen met zijn zoontje liep Virgil van Dijk (35) zondagavond het veld op van het Philips Stadion in Eindhoven. De interland tegen Servië (2-1 overwinning) was de honderdste van de Bredanaar en daarmee is hij de elfde Nederlandse speler die 'de club van 100' haalde. "Ik ben mijn gezin het meest dankbaar. Ze waren hier ook op deze speciale avond", zei hij na afloop tegen de NOS.

Dat Van Dijk al jaren in de absolute top speelt, hadden vroeger weinig mensen verwacht. Als jeugdspeler van WDS'19 in Breda werd hij gescout door Willem II, maar daar bleef een definitieve doorbraak uit. Bij FC Groningen maakte hij wel indruk, waarna Celtic hem oppikte. Miljoenentransfer

Vanuit Schotland vertrok hij naar Southampton, waarna in 2018 Liverpool ruim 80 miljoen euro voor de centrale verdediger betaalde. Bij de Engelse topclub is hij nog steeds een belangrijke kracht en sinds 2023 de aanvoerder. Drie eindtoernooien

Zijn eerste interland speelde Van Dijk tegen Kazachstan op 10 oktober 2015. Met zijn 24 jaar was hij relatief gezien een laatbloeier als international. Bijna elf jaar later staat de teller op 100. Een periode waarin het zeker niet altijd meezat voor de Bredanaar. Vooral de eerste jaren was Oranje niet succesvol en in 2021 ontbrak Van Dijk op het EK vanwege een blessure. Op het WK 2022, EK 2024 en WK 2026 was hij er wel bij, telkens als aanvoerder.

Nederland op voorsprong tegen Servië, Virgil van Dijk (midden) viert feest met teamgenoten (foto: Koen van Weel, ANP).

Na het teleurstellende WK 2026 in Amerika, Canada en Mexico twijfelde Van Dijk over een vervolg van zijn interlandcarrière. Na een gesprek met de nieuwe bondscoach Xavi Hernández besloot hij beschikbaar te blijven. Aanvoerder

Dat de Spaanse bondscoach blij is met de beslissing blijkt wel uit het feit dat Van Dijk de afgelopen interlands in de Nations League 'gewoon' weer in de basis stond. Van de honderd duels voor Oranje stond Van Dijk er 99 vanaf het eerste fluitsignaal in, alleen op 6 juni 2024 tegen Canada viel hij in. Alle wedstrijden droeg hij zijn geliefde nummer 4. Ook onder Xavi Hernández draagt Van Dijk de aanvoerdersband, tegen Servië al voor de 85ste keer. Met dat aantal staat hij in Nederland op eenzame hoogte. Spandoek

Na afloop werd er volop stilgestaan bij de mijlpaal van Van Dijk. Op het veld werd een metersgroot spandoek gelegd met daarop het cijfer '100' en van de KNVB kreeg hij een gouden schaal. "Deze mooie mijlpaal is iets waar ik heel trots op ben. Ik had het net ook best moeilijk in de kleedkamer", was zijn reactie na afloop tegenover de NOS. Het spelen van 100 interlands was nooit een droom van Van Dijk. "Als jonge jongen voelde het in mijn hoofd veel te ver weg. Ik ben vooral heel gelukkig dat het me is gelukt." Ranglijst

Van Dijk bezet momenteel de elfde plaats in 'de club van 100'. De kans lijkt zeer groot dat hij de komende interlandperiodes gaat klimmen op deze ranglijst. "Helaas heb ik vanwege een blessure een jaar gemist, anders had ik in de buurt van Wesley Sneijder kunnen komen. De komende periode ga ik weer lekker door bij mijn club en er alles aan doen om er bij Oranje weer bij te zijn."



De ranglijst van de club van 100:

1. Wesley Sneijder (134)

2. Edwin van der Sar (130)

3. Frank de Boer (112)

4. Memphis Depay (112)

5. Rafael van der Vaart (109)

6. Daley Blind (108)

7. Giovanni van Bronckhorst (106)

8. Dirk Kuijt (104)

9. Robin van Persie (102)

10. Phillip Cocu (101)

11. Virgil van Dijk (100)

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