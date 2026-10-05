Auto crasht in Vught, buurtbewoners voorkomen dat drie inzittenden vluchten

Drie jonge mannen zijn zondagavond rond halfelf aangehouden nadat zij crashten met hun auto op de Postweg in Vught. De bestuurder raakte van de weg, reed twee bomen in de middenberm uit de grond en kwam vervolgens met de auto op de tegenovergestelde rijbaan tot stilstand.

Na de crash probeerden de drie mannen te vluchten. Buurtbewoners die na het horen van de klap naar buiten waren gekomen, wisten dit te voorkomen. Een van de verdachten probeerde daarna nog twee keer weg te komen, maar ook dit werd door buurtbewoners en de door hen gewaarschuwde politie voorkomen.

De drie betrokkenen verklaarden tegenover de agenten allemaal dat zij niet hadden gereden. Ze moesten alle drie een blaastest en drugstest doen. Daarna werden zij naar een cellencomplex in Den Bosch gebracht, waar ze werden vastgezet. Het onderzoek wordt deze maandag voortgezet.