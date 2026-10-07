Schaatsen kunnen uit het vet: Tullepetaons Klûnen gaat door

Goed nieuws voor de duizenden carnavalsklûners in Roosendaal. Het razend populaire evenement blijft behouden voor Tullepetaonestad. Eerder dit jaar liet de organisatie weten dat na zes edities het kluunfestijn zou ophouden te bestaan. Maar wie dacht dat het doek definitief was gevallen, kan de schaatsen weer uit het vet halen.

Toch besloot Stichting IJskoud & Nat op het hoogtepunt te stoppen. "In de opbouw, maar ook in de voorbereidingen, gaat ontzettend veel tijd zitten. We wilden voorkomen dat het minder zou worden. Vandaar dat we dit besluit hebben genomen", zegt voorzitter Mathieu Liebau.

Het Tullepetaons Klûnen ontstond ooit als idee van vier vrienden op een terras en groeide uit tot een evenement waar inmiddels duizenden mensen op afkomen. Bij de laatste editie waren er ruim achtduizend deelnemers.

Stichting IJskoud & Nat draagt de organisatie over aan Stichting Carnaval Roosendaal. Dankzij de nieuwe organisatie is het evenement voor de komende jaren gered.

Omdat de organisatie nu nog 'staat als een huis', werd gezocht naar een opvolger zonder commerciële belangen. Die is gevonden in Stichting Carnaval Roosendaal. Volgens voorzitter Jacco van Gastel is het klûnen een mooie aanvulling op de carnavalskalender.

"Het evenement past perfect bij onze doelstelling en daarom zullen we er de komende jaren alles aan doen om het evenement succesvol voort te zetten."

Dinsdagavond zijn de betrokken horecaondernemers op de hoogte gesteld van de doorstart. Afgesproken is dat Stichting IJskoud & Nat nog betrokken blijft bij de organisatie van de aankomende editie. Daarna zal de stichting meer naar de achtergrond verdwijnen.

"Zo kan alle ervaring worden overgedragen zonder dat iemand meteen door het ijs zakt", zegt Mathieu Liebau.

Hij vervolgt: "We zijn ontzettend blij dat het gelukt is, want er staan al genoeg evenementen onder druk. Straks kunnen we ook eindelijk eens gaan genieten van ons eigen feestje, met een extra pilsje."

De zevende editie van het Tullepetaons Klûnen is op 10 januari 2027.