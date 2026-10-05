Jongen mishandelt conducteur na controle in trein, politie zoekt hem
Een conducteur is in een trein en op station Oisterwijk mishandeld door een jonge treinreiziger die zonder geldig kaartje reisde. De jongen sloeg hem meerdere keren in het gezicht en spuugde naar hem. De conducteur hield daar niet alleen pijn aan over, maar sliep na de mishandeling ook langere tijd slecht.
Het incident gebeurde op zaterdag 2 mei in een trein tussen Tilburg en Oisterwijk. De conducteur controleerde reizigers en trof daarbij een jongen zonder geldig vervoersbewijs. Toen hij om zijn identiteitsbewijs vroeg, wilde de jongen uitstappen zonder zich te legitimeren. De politie heeft maandag beelden van de verdachte gedeeld in Bureau Brabant.
De conducteur probeerde hem tegen te houden. Op beelden is te zien hoe de jongen eerst nog in zijn tas zoekt. Daarna staat hij op en probeert hij langs de conducteur te komen. Die blokkeert de doorgang.
De jongen wringt zich langs hem heen, maar draait daarna om en loopt terug. Vervolgens slaat hij de conducteur. Die duwt hem van zich af en werkt hem de trein uit.
Op het perron gaat het geweld verder. De jongen slaat de conducteur meerdere keren in het gezicht. Een andere reiziger schiet hem te hulp. Als de conducteur weer in de trein staat, loopt de verdachte nog een keer langs en spuugt hij in zijn richting.
Politie zoekt mishandelaar
De verdachte wordt geschat op ongeveer 16 of 17 jaar oud. Hij heeft een donkere huidskleur en zwart kroeshaar. Tijdens het incident droeg hij een grijs Nike Tech Fleece-pak, een wit shirt en zwarte schoenen.
Omdat hij mogelijk minderjarig is, wordt zijn gezicht voorlopig geblurd getoond. De politie geeft hem eerst de kans om zichzelf te melden. Ook mensen die hem herkennen aan zijn kleding, postuur of manier van bewegen, worden gevraagd contact op te nemen.