Jongen mishandelt conducteur na controle in trein, politie zoekt hem

Een conducteur is in een trein en op station Oisterwijk mishandeld door een jonge treinreiziger die zonder geldig kaartje reisde. De jongen sloeg hem meerdere keren in het gezicht en spuugde naar hem. De conducteur hield daar niet alleen pijn aan over, maar sliep na de mishandeling ook langere tijd slecht.

Jos Verkuijlen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Het incident gebeurde op zaterdag 2 mei in een trein tussen Tilburg en Oisterwijk. De conducteur controleerde reizigers en trof daarbij een jongen zonder geldig vervoersbewijs. Toen hij om zijn identiteitsbewijs vroeg, wilde de jongen uitstappen zonder zich te legitimeren. De politie heeft maandag beelden van de verdachte gedeeld in Bureau Brabant. De conducteur probeerde hem tegen te houden. Op beelden is te zien hoe de jongen eerst nog in zijn tas zoekt. Daarna staat hij op en probeert hij langs de conducteur te komen. Die blokkeert de doorgang.