Ruim honderd bushaltes verdwenen: zo zit het in jouw gemeente
Precies 106 bushaltes in onze provincie zijn de afgelopen zes jaar verdwenen. Dat blijkt uit een analyse van het ANP van haltedata van het Samenwerkingsverband van decentrale ov-autoriteiten (DOVA).
De provincie had in 2026 in totaal 5130 bushaltes, tegenover 5236 haltes in 2020. Dat zijn er dus 106 minder.
"Dit is een trend die al langer gaande is", ziet ook verkeerskundige Tim van Wershoven van Breda University of Applied Sciences (BUas). Het openbaar vervoer heeft volgens hem sinds de jaren 2000 te maken gehad met bezuinigingen. Ook zijn buslijnen efficiënter ingericht.
Buslijnen worden volgens hem vaak 'gestrekt'. Dat is het recht doortrekken van busroutes, zodat bussen niet meer door alle kleine wijken of dorpen kronkelen. "Dat is sneller voor de busmaatschappijen, maar mensen moeten dan wel verder lopen naar hun halte."
Vicieuze cirkel
Of minder bushaltes mensen niet afschrikt om met de bus te gaan? "Dat is het gevaar. Dat je in een soort vicieuze cirkel terechtkomt. Doordat er minder haltes zijn, pakken minder mensen de bus en verdwijnen er mogelijk nog meer haltes", vervolgt de deskundige.
Vooral Eindhoven valt op in de Brabantse cijfers. Daar zijn 28 bushaltes verdwenen.
In Nederland zijn de afgelopen zes jaar ruim 1100 bushaltes verdwenen, een afname van bijna 3 procent. Eind september telde Nederland 39.525 actieve bushaltes. In 2020 waren dat er nog 40.704. In ongeveer de helft van de gemeenten stonden minder bushaltes dan zes jaar eerder.
'Ouderen isoleren'
De gevolgen van het schrappen van bushaltes zijn vaak groot. "Busmaatschappijen kunnen hiermee kosten besparen. Maar ouderen isoleren we op deze manier steeds meer. Zij kiezen immers minder snel voor een deelscooter of deelfiets om bij een bushalte te komen. En dat heeft verstrekkende gevolgen."
Meer geschrapt
"Hopelijk kunnen we Nederland bereikbaar houden", vervolgt Van Wershoven. Toch is zijn verwachting niet rooskleurig. "Ik ben bang dat er meer bushaltes geschrapt gaan worden, zeker in dorpen waar inwoners wegtrekken."
Overigens valt de gemeente Drimmelen ook op in de cijfers. Daar zouden sinds 2020 22 haltes zijn geschrapt. Maar een woordvoerder herkent dat beeld niet. "De mogelijkheden om met het openbaar vervoer te reizen in onze gemeente zijn de afgelopen zes jaar juist erg stabiel gebleven. Met de komst van Bravoflex van Arriva zijn die zelfs uitgebreid naar plekken waar voorheen geen haltes waren", laat de gemeente weten.