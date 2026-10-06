Ruim honderd bushaltes verdwenen: zo zit het in jouw gemeente

Precies 106 bushaltes in onze provincie zijn de afgelopen zes jaar verdwenen. Dat blijkt uit een analyse van het ANP van haltedata van het Samenwerkingsverband van decentrale ov-autoriteiten (DOVA).

De provincie had in 2026 in totaal 5130 bushaltes, tegenover 5236 haltes in 2020. Dat zijn er dus 106 minder.

"Dit is een trend die al langer gaande is", ziet ook verkeerskundige Tim van Wershoven van Breda University of Applied Sciences (BUas). Het openbaar vervoer heeft volgens hem sinds de jaren 2000 te maken gehad met bezuinigingen. Ook zijn buslijnen efficiënter ingericht.

Buslijnen worden volgens hem vaak 'gestrekt'. Dat is het recht doortrekken van busroutes, zodat bussen niet meer door alle kleine wijken of dorpen kronkelen. "Dat is sneller voor de busmaatschappijen, maar mensen moeten dan wel verder lopen naar hun halte."