Verdachte Joey Ceti in Eindhovense zedenzaak doet mee aan Love Island VIPS

Een van de verdachten in een Eindhovense zedenzaak doet mee aan het nieuwe seizoen van het televisieprogramma Love Island VIPS. Het gaat om realityster Joey Ceti. Zijn deelname leidt tot veel kritiek op sociale media. Ceti wordt verdacht van betrokkenheid bij een groepsverkrachting, zo schrijft NU.nl.

Zijn naam zorgt nu voor veel ophef. Onder de aankondiging van het programma vragen verschillende mensen zich af waarom Ceti opnieuw een podium krijgt. "Waarom mag Joey meedoen?", schrijft iemand.

De kandidaten van het nieuwe seizoen van Love Island VIPS werden maandag bekendgemaakt . In het programma zoeken bekende Nederlandse en Vlaamse singles naar de liefde in een villa op Tenerife. Ceti is een van de tien deelnemers. Hij was eerder te zien in realityprogramma's als Ex on the Beach: Double Dutch en House of Villains.

De reacties zijn soms fel. "Hoe geef je die Joey een podium?", schrijft iemand. Een ander reageert: "Joey? Ongelooflijk, RTL, ik sla over!" Ook klinkt de vraag: "Waarom mag Joey meedoen?" Iemand anders schrijft simpelweg: "Nu ga ik niet meer kijken." Weer een ander vindt het 'echt niet oké' dat Ceti opnieuw tv-tijd krijgt.

Opgepakt in zedenzaak

Ceti is volgens NU.nl een van de vijf mannen die in juni werden aangehouden in een zedenonderzoek in Eindhoven en Veldhoven. Vier van hen, onder wie Ceti, kwamen enige tijd vast te zitten. Ceti zat veertien dagen in voorlopige hechtenis. De opnames van Love Island VIPS waren toen net afgerond.



Omroep Brabant schreef eerder over politie-invallen voor die zaak. Op 22 juni werden vier mannen tussen de 26 en 34 jaar opgepakt. De politie viel daarvoor onder meer woningen in Veldhoven en Eindhoven binnen. De vijfde verdachte uit Eindhoven was een dag eerder al aangehouden in Overijssel. De mannen worden verdacht van een zedendelict dat op 12 maart in Eindhoven zou hebben plaatsgevonden.

Volgens NU.nl beschuldigt een achttienjarige vrouw de mannen ervan haar die avond te hebben verkracht. Alle verdachten ontkennen dat. Zij stellen dat de seks vrijwillig was. De verdachten zijn inmiddels vrij, maar worden nog altijd officieel verdacht. Volgens het Openbaar Ministerie is nog geen datum vastgesteld waarop de zaak voor de rechter komt.

RTL heeft nog niet gereageerd.