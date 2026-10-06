Al jaren staat er een spookauto voor de deur van Louis (84) in Roosendaal

Louis de Vos (84) kijkt al jarenlang naar een witte auto op het parkeerterrein bij zijn huis in Roosendaal. Ook zijn buurtbewoners zijn er ondertussen wel op uitgekeken. Maar van wie die is? Ze hebben geen idee. De buurt hoopt dat de gemeente de auto eindelijk eens weghaalt.

Er groeit wat onkruid rondom de witte Skoda aan de Adriaen van Ostadestraat. Hier en daar zitten er wat groene sporen van mos op. Hoe lang de witte Skoda er al staat, weten de buurtbewoners niet precies. "Al jaren", weet De Vos wel. "Straks is de auto nog ouder dan dat ik ben", zegt hij spottend.

Volgens hem zijn politie en handhaving al eens komen kijken. Ook zegt De Vos al 'zo vaak' de gemeente te hebben gebeld. "Ik word er al bijna hees van."

'Geen gezicht'

Of de auto er nu drie of acht jaar staat: de buurt vindt het wel mooi geweest. "Het is toch geen gezicht zo", zegt een vrouw uit de buurt.

De mensen uit de wijk, die in het westen van Roosendaal ligt, hopen dat de gemeente eens ingrijpt. "Iedereen in de buurt heeft er al een keer melding van gemaakt, maar hij staat nog steeds in het groeiende onkruid", zegt een man over de situatie.

De gemeente laat weten niet in te kunnen gaan op het specifieke geval aan de Adriaen van Ostadestraat. Een woordvoerder kan wel in het algemeen zeggen dat een auto niet zomaar weggesleept kan worden. "Er moet sprake zijn van een overtreding. Daar zijn criteria voor. Als er bijvoorbeeld geen wegenbelasting betaald wordt of als de auto een wrak is geworden", legt de woordvoerder uit.