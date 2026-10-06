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LIVE 112-nieuws | Bewoners mishandeld en gewond bij overval op appartement in Vlijmen

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Redactie

Liveblog

05:14

Bewoners mishandeld en gewond bij overval op appartement in Vlijmen

Twee mannen hebben maandagavond een appartement overvallen aan de Pastoor Smoldersstraat in Vlijmen. Een bewoner werd mishandeld en liep een forse hoofdwond op. De man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

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