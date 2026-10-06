Advertentie
LIVE 112-nieuws | Bewoners mishandeld en gewond bij overval op appartement in Vlijmen
Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.
Liveblog
05:14
Bewoners mishandeld en gewond bij overval op appartement in Vlijmen
Twee mannen hebben maandagavond een appartement overvallen aan de Pastoor Smoldersstraat in Vlijmen. Een bewoner werd mishandeld en liep een forse hoofdwond op. De man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
Advertentie
Advertentie