Bewoner mishandeld en gewond bij overval op appartement in Vlijmen

Twee mannen hebben maandagavond een appartement overvallen aan de Pastoor Smoldersstraat in Vlijmen. Een bewoner werd mishandeld en liep een forse hoofdwond op. De man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De overvallers sloegen rond tien uur toe in een appartement op de eerste verdieping. De daders kwamen binnen door een raam te forceren. Ze ontsnapten met onbekende buiten, meldt de politie.

Het slachtoffer is in de ambulance behandeld aan zijn hoofdwond. Het is onduidelijk of de man ook nog naar het ziekenhuis moest. De politie doet onderzoek en is nog altijd op zoek naar de verdachten.

De twee verdachten zijn waarschijnlijk met een auto gevlucht. Volgens de politie droegen beide mannen een petje. Een van de daders was in het donker gekleed.

Andere overval

Rond tien uur werd ook een huis in Deurne overvallen. De bewoner van dat huis wist zich te verzetten tegen de overvallers en jaagde hen weg. De daders sloegen op de vlucht en worden nog gezocht.