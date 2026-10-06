Kinderen aan tafel bij burgemeester: 'Ik hou meer van iets minder gezond'

Een tikje zenuwachtig, opgetogen en met rommelende magen stapten 27 kinderen van basisschool De Torelaer uit Reusel dinsdagochtend het gemeentehuis binnen. Ze mochten bij de burgemeester aanschuiven tijdens het Burgemeestersontbijt. Op die manier wil de gemeente het belang van een gezonde start van de dag onder de aandacht brengen.

Karin Kamp Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

"Goedemorgen allemaal", verwelkomt burgemeester Annemieke van de Ven de leerlingen. "Was het leuk om hiernaartoe te fietsen?" "Nee, want het was veel te koud vanmorgen", klinkt het in koor. Maar een lekker ontbijtje gaat er wel in bij de kinderen van groep 8. Bruine bolletjes, kaas, mandarijntjes, melk en gekleurde eieren: de tafels in het gemeentehuis zijn rijkelijk gedekt. Ook de drie wethouders van Reusel-De Mierden eten mee.

Een gezonde start van de dag bij het Burgemeestersontbijt (foto: Karin Kamp).

"Het lijkt heel gewoon, ontbijten. En soms heb je er ook geen zin in als het zo vroeg is", vertelt de burgemeester. "Maar die boterham met pindakaas of dat kommetje yoghurt met cruesli betekent dat je goed voor je hersenen en lichaam zorgt, voor een stukje welzijn. En dat is heel belangrijk, voor iedereen. Zo krijg je een goede basis om je energie over de dag te verdelen. En dat ontbijt moet er voor alle kinderen zijn, zodat iedereen gelijke kansen heeft."

"Ik krijg er meer energie van en dan presteer ik beter."

Daarna was het tijd om aan te vallen. Ize en Lana, allebei 11 jaar oud, hebben de eer om naast de burgemeester te zitten. "Ik vind het heel bijzonder dat we zijn uitgekozen om hier te zijn", zegt Lana terwijl ze een eitje pelt. "Eerst was het wel een beetje spannend, maar nu niet meer." Ze begrijpt heel goed waarom ontbijten belangrijk is. "Daar krijg ik meer energie van en dan presteer ik beter, ook op school."

Kopje thee erbij en yoghurt met cruesli (foto: Karin Kamp).

Emma (11) en Zuzanne (11) hebben hun bord vol liggen en de vork in de aanslag, maar ze hebben nog geen hap genomen. "Ik heb wel honger, maar we zijn te druk met kletsen", lacht Emma. Zuzanne heeft meestal niet zo'n trek, 's morgens vroeg. "Maar nu ik heb gehoord hoe belangrijk het is, ga ik voortaan wel ontbijten", zegt ze. Haar vriendinnetje heeft inmiddels melk gedronken en concludeert triomfantelijk: "Deze melk hebben ze ook bij McDonald's en die is heel lekker. Vooral de nasmaak is goed."

"Koude eitjes lust ik niet."

Bij de 11-jarige Jurre blijft het bordje leeg. "Ik vind het niet heel lekker, ik hou meer van iets minder gezond", bekent hij. "Op de boterham gaat bij mij altijd chocopasta." En een eitje dan? "Nee, die zijn koud, dat lust ik niet", zegt hij onder luid gelach van zijn klasgenootjes.

Emma en Zuzanne kletsen wat af en hebben geen tijd voor hun eitje (foto: Karin Kamp).

De burgemeester eet ondertussen een broodje kaas en kijkt tevreden rond. "Het zijn gewoon hele fijne kinderen om je heen te hebben, net als alle kinderen uit Reusel-De Mierden", zegt ze. Het gezelschap maakt een praatje met de kinderen en luistert vooral ook. "Wie weet krijgen we zo ideeën over wat zij belangrijk vinden aan gezond eten in de ochtend, en kunnen wij daar dan iets mee doen."