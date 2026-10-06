Michelinster enorme verrassing voor kersverse ouders Koen en Yukyung

"Een gekkenhuis", zo blikt chef-kok Koen van Weert dinsdag terug op de MICHELIN Guide Ceremony: hij en zijn vrouw sleepten hun eerste Michelinster binnen. Pas anderhalf jaar geleden opende het koppel restaurant de Cuijt in Mierlo, hun zoontje was pas een paar maanden oud. En twee weken geleden werden zij opnieuw ouders. "We waren helemaal niet bezig met een ster", lacht hij.

Evie Hendriks Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

"Ik ben nog een beetje brak", bekent Koen als hij een dag later terugblikt op de uitreiking van de Michelinster in Maastricht. In alle feestvreugde is hij zelfs vergeten om de bestellingen door te geven. Een kijkje in de keuken zit er dinsdagmiddag ook niet in, want die moet nog gepoetst worden na de voorgaande feestavond. In een druk en turbulent jaar kwam de ster als een grote verrassing voor Koen en zijn vrouw Yukyung Lee. "We zijn twee weken geleden ouders geworden van ons tweede kindje. Heel eerlijk dachten we over de uitreiking als een leuk eerste uitje samen: we lopen een keer over de beurs, drinken een glaasje champagne en klappen voor de mensen die een ster winnen." Dat liep even anders toen topchef Eric Kragh Vildgaard, goed voor drie sterren, het podium op kwam. In zijn restaurant in Kopenhagen leerden de twee elkaar jaren geleden kennen. "Yukyung werkte er al en was erg streng voor me, toen ik begon. Maar uiteindelijk heb ik haar hart gestolen", zei Koen tijdens de uitreiking maandag.

Het chefskoppel zit pas anderhalf jaar in restaurant de Cuijt in Mierlo (foto: Wilco Zonneveld / Omroep Brabant).

Uit de handen van hun leermeester kreeg het stel de ster uitgereikt. "Er werd ons van tevoren geadviseerd om een celebration menu klaar te maken voor het geval dat, maar we zagen het totaal niet aankomen", vertelt Koen. Het chefskoppel was het afgelopen jaar dan ook met hele andere dingen bezig. Na een flinke verbouwing heropende restaurant de Cuijt in april vorig jaar de deuren, met het stel aan het roer en een nieuw fine dining concept. "Ons eerste zoontje was toen een paar maanden en lag in de babybox in de keuken terwijl wij lange dagen maakten. Sinds twee weken staat er ook een bedje in ons kantoor, voor als de jongste even moet slapen."

"Je moet bij jezelf blijven, knallen en hard werken."