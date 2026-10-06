Tweede Tilburgse wijkagent opgepakt voor lekken van geheimen aan criminelen

De politieman die afgelopen zomer is opgepakt voor het lekken van informatie, was ook wijkagent in Tilburg. Hij is de tweede wijkagent die dit jaar is gearresteerd. Het gaat om een man uit Veghel (28). Dat werd duidelijk op de eerste openbare zitting over de zaak in de rechtbank in Breda. De hoofdagent barstte een paar keer in huilen uit en ontkent de beschuldigingen dat hij tips doorsluisde aan de onderwereld. "Er is helemaal niks. Hoe logisch is dit?"

Willem-Jan Joachems Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De Rijksrecherche kreeg een tip en hield hoofdagent Furkan U. (28) sinds september 2025 in de gaten. Furkan zou anderhalf jaar lang duizenden keren in het computersysteem van de politie hebben gezocht naar informatie over onder meer personen en kentekens. Die informatie sluisde hij door naar criminelen. En hij werd ervoor betaald, stelt het Openbaar Ministerie (OM). Bijna een kwart van alle zoekopdrachten deed hij in privétijd. Veertig procent ging over zaken buiten zijn werkgebied, Tilburg. "Dit zegt uiteraard niet alles, maar geeft wel een indicatie van de verhoudingen. Opvallend voor een wijkagent. Deze bevindingen hebben wat mij betreft de ernstige bezwaren versterkt", zei de officier van justitie. Den Bosch

In andere onderzoeken kwam de politie sporen van U. tegen. Zo zou informatie van de Veghelse agent zijn opgedoken in een drugsonderzoek van de politie Oost-Brabant in Den Bosch. Bij een verkeerscontrole was hasj onderschept. Verdachten uit dat onderzoek zouden kort na de arrestatie van de chauffeur zijn bijgepraat over wat die chauffeur tegen de politie had verteld. Bovendien ging een screenshot van zijn rijbewijs rond. Opzoeken

In die zaak was er meer. Toen een mobieltje werd onderzocht, vond de politie een gesprek waarin twee personen te horen waren "die politie-informatie met elkaar delen waarvan kan worden vastgesteld dat een groot deel van die informatie die dag is opgezocht door Furkan". Ook in Delft leidde een spoor naar Brabant. De recherche ontdekte dat een verdachte informatie had over een voertuig dat betrokken was bij een ripdeal. Die informatie kwam volgens het OM van iemand bij de politie: Furkan U.

En dan was er een zaak in Roermond. Informatie over een sportschool werd uit de politiesystemen gehaald en doorgesluisd naar criminelen. Acht maanden later was er een ontploffing bij het pand. Ook in de geruchtmakende zaak rond de Amsterdamse gemeenteambtenaar Jim B. dook zijn naam op. Details ontbreken, maar de officier stipte het kort aan. Geen geweld

De officier zei dat er geen aanwijzingen zijn gevonden dat het lekken van informatie door de hoofdagent tot geweld heeft geleid. Wel vertelde ze dat er aanwijzingen zijn dat hij onder de radar probeerde te blijven om niet op te vallen. De beschuldigingen zijn nergens op gebaseerd, stelt zijn advocaat. "Elke diender vraagt weleens wat op", zei advocaat Kuijpers. "Hij wilde al vanaf zijn derde jaar bij de politie. Hij zegt: ik heb zaken opgevraagd toen Lisa werd vermoord en toen Peter R. de Vries werd vermoord. Elke agent was toen in het systeem aan het kijken of ze iets konden doen." Voor advocaat Kuijpers is het duidelijk dat hij dingen opzocht. "Dat bekende hij ook." Maar er is geen enkel bewijs dat hij die informatie verspreidde en verkocht, stelt de advocaat. Witwassen

Naast corruptie en schending van zijn ambtsgeheim staat ook witwassen op de aanklacht. Volgens het OM zou hij 30.000 euro aan opbrengsten uit corruptie hebben witgewassen. Ook lag er 14.000 euro contant geld bij hem thuis. Furkan ontkent. "Hoe kan je zo oordelen over iemand", zei hij geëmotioneerd. "Ik begrijp er helemaal niks van." Intussen speurt de Rijksrecherche naar medeverdachten. Het lijkt erop dat het gaat om de afnemers van de informatie, zogenoemde informatiemakelaars. De hoofdagent is momenteel geschorst door zijn werkgever, de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant. Hij blijft in voorarrest. De volgende tussentijdse zitting is in december. De zaak doet denken aan de geruchtmakende zaak rond zijn collega, de Tilburgse wijkagent Erwin van E., die begin dit jaar samen met zijn vriendin is opgepakt. Die zaak is groter en zwaarder en kent ook een geweldscomponent. Beide zaken staan echter los van elkaar. Over Erwin van E. verscheen eerder deze video van Misdaad Uitgelegd: