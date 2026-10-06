Zo ziet de woonkamer van Adrie eruit nadat een auto zich in de gevel boort

Een zwaar beschadigde gevel, bakstenen door de woonkamer en de verwarming van de muur. De schade aan het huis van Adrie aan de Rijksweg in Dorst is groot nadat een auto dinsdagochtend tegen de gevel botste.

Adrie is aan het werk als een auto tegen zijn huis knalt . Van zijn buurman hoort hij dat er een auto in zijn huis is beland. "Ja, dat zal wel", is zijn reactie, omdat hij het in eerste instantie niet geloofde.

Eenmaal thuis ziet hij de schade. De woonkamer ligt bezaaid met stenen. In de bank zit een scheur, de verwarming is van de muur gevallen en het glas van de witte woonkamerdeur zit vol barsten. Ook de deur zelf raakt beschadigd en in de muur zitten scheuren. "Die deur kan niet eens meer open."

Toch blijft Adrie er opvallend nuchter onder. "Ach, het zijn maar spullen. Voor die man in die auto vond ik het zieliger." Met een bezem probeert hij zijn woonkamer een beetje schoon te maken.

De auto raakte door een nog onbekende oorzaak van de weg. Het voertuig ramde eerst een verkeersbord en botste daarna tegen de gevel van het huis.

De bestuurder raakte daarbij gewond. Mogelijk werd hij onwel tijdens het rijden. Ook het huis van de buren liep schade op. Volgens de zoon van de buren is de tussenmuur van het huis van zijn ouders en dat van Adrie ontzet. "Ze komen nu terug van vakantie in Nunspeet. Op de heenweg zijn ze ook al van achter aangereden, dus het zit hen niet mee."