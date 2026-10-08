Vluchtelingen welkom op Breda International Airport als de nood hoog is

Als de nood aan de man komt, wil Breda International Airport vluchtelingen opvangen op het vliegveldterrein. Directeur Jan Voeten noemt dit als een van de voorbeelden waarbij de luchthaven in Bosschenhoofd haar maatschappelijke verantwoordelijkheid in de regio kan versterken in crisistijd.

Lieke van Bedaf Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Volgens Voeten gaat het daarbij niet om de opvang van asielzoekers, maar om mensen aan de 'oostkant van Europa' die vanwege een conflict in hun land naar Nederland vluchten. "Wanneer zo'n vluchtelingenstroom op gang zou komen, hebben we hier de ruimte en dus willen we graag helpen." Dat het vliegveld snel kan schakelen, is wel gebleken tijdens de coronacrisis. Toen heeft het vliegveld in een korte tijd een van de grootste priklocaties van West-Brabant ingericht. "We hebben toen laten zien waartoe we in relatief korte tijd in staat zijn", zegt Voeten.

"Waarom zouden we ons mannetje niet staan?"

Het vliegveld is bereid de eigen bedrijfsactiviteiten hiervoor tijdelijk op de achtergrond te zetten. "Waarom zouden we ons mannetje niet staan? We hebben de faciliteiten." Voeten denkt daarbij onder meer aan het plaatsen van veldbedden in vliegtuigloodsen of elders op het terrein.

Naast de mogelijkheid om de poort open te zetten voor vluchtelingen, heeft de directeur nog meer plannen om de maatschappelijke verantwoordelijkheid te vergroten. Zo lopen er momenteel gesprekken met de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant om de samenwerking verder uit te breiden, onder meer op het gebied van de bestrijding van natuurbranden.

"We kunnen in deze tijden niet altijd rekenen op blushelikopters."

Dicht bij het vliegveld liggen onder andere de Rucphense Heide, natuurgebied Pannenhoef en grenspark Kalmthoutse Heide. Gebieden waar natuurbranden een risico vormen. "In het geval van een grote brand kun je er in deze tijd niet altijd op rekenen dat de militairen met hun blushelikopters klaarstaan", legt Voeten uit. Het vliegveld ligt strategisch goed om als uitvalsbasis voor blushelikopters te dienen. "Hier heb je een plek om te landen, te slapen of te tanken." Voeten wil graag iets terugdoen voor de omgeving, maar het mes snijdt ook aan twee kanten. "Als de startbaan twaalf uur lang niks ligt te doen, als een soort speeltuin voor de konijnen, waarom zou je dat dan niet doen?" Daarin is het bedrijf volgens Voeten wel een 'voorloper' op andere kleinere vliegvelden.

"We zijn allang geen sportvliegveldje meer."

Ook wil het vliegveld meer gaan bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek. Inmiddels hebben onder meer studenten van de TU Eindhoven de weg naar Bosschenhoofd al gevonden. Ze maken geregeld gebruik van het vliegveld om auto's op waterstof te testen. Daarvoor verblijven ze een week op het terrein. "We richten een kantoorplek voor ze in en na sluitingstijd mogen ze de baan gratis gebruiken om te testen. Niemand heeft er last van", vertelt Voeten enthousiast. Met de verschillende initiatieven wil de directeur af van het beeld dat Breda International Airport alleen een klein recreatief vliegveld is. "We zijn al lang geen sportvliegveldje meer."

Pop-upredactie op het vliegveld Verslaggevers van Omroep Brabant werken van dinsdag 6 tot en met donderdag 8 oktober vanaf Breda International Airport. Je vindt ons in restaurant Bargo aan de Bredasebaan 1 in Bosschenhoofd. Wil jij jouw verhaal over het vliegveld met ons delen, kom dan tussen 10.00 uur en 16.00 uur langs bij onze pop-upredactie. Je kunt ons ook mailen via [email protected].