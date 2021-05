Vliegensvlug een coronaprik op Breda International Airport

Luchthavendirecteur Jan Voeten krijgt een prik (foto: Erik Peeters) In de hangar op het vliegveld kunnen 6000 mensen per week worden gevaccineerd (foto: Erik Peeters) Volgende Vorige vergroot 1/2 Luchthavendirecteur Jan Voeten krijgt een prik (foto: Erik Peeters)

Met je vliegtuig of helikopter een coronaprik halen (of gewoon met de auto of fiets). De meest bijzondere vaccinatieplek van Brabant is maandag geopend op Breda International Airport. In een grote hangar hebben de vliegtuigen de plaatsgemaakt voor prikruimtes. Het is de bedoeling dat er binnenkort 6000 mensen per week op de nieuwe locatie van de GGD worden gevaccineerd. Nu zijn dat er nog 2900.

Het vliegveld in Bosschenhoofd is de vierde vaccinatieplek in West-Brabant naast de priklocaties in Bergen op Zoom en Breda. Net zoals bij Breda Breepark kan er in de hangar ruim twee keer sneller geprikt worden dan op andere plekken. Dat komt omdat de administratieve afhandeling gescheiden is van de daadwerkelijke vaccinatie.

"Het is fantastisch dat we op deze manier toch nog iets kunnen betekenen voor de maatschappij."

Op het vliegveld werkt de GGD onder meer samen met restaurant Bargo op het vliegveld. Een aantal van de horecamedewerkers doet dienst als host voor de GGD.

Voor eigenaar Ivan Smulders een bijzondere ervaring. “We hadden alles verbouwd om hier een nieuw restaurant op te zetten. Maar de opening ging vanwege de coronamaatregelen niet door. Het is fantastisch dat we op deze manier toch nog iets kunnen betekenen voor de maatschappij. Bovendien helpt het ons natuurlijk enorm met de naamsbekendheid”, zegt eigenaar Ivan Smulders.

vergroot

Luchthavendirecteur Jan Voeten was een van de eerste mensen die maandag gevaccineerd werden. Voeten, zelf eigenaar van een vliegtuigje, zou eigenlijk maandag zijn prik in Breda krijgen. Enigszins verrast, bleek dat hij op het laatste moment terecht kon op zijn ‘eigen’ vliegveld. Of hij ook met zijn vliegtuig was gekomen? “Dat leek me wat overdreven. Ik woon aan de overkant maar met het vliegtuig had gekund”, lacht hij.

Vooralsnog wordt er op Breda International Airport van acht uur ’s morgens tot vier uur ’s middags gevaccineerd. Afhankelijk van de beschikbaarheid van de vaccins worden de openingstijden verruimd. Later deze maand openen er in West-Brabant nog twee priklocaties in Roosendaal en Almkerk.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.