Geen plek meer bij de scouting, kinderen gaan op zoek naar een andere hobby

Bij zeker een op de drie scoutinggroepen in Brabant is sprake van een wachtlijst. Volgens Scouting Nederland staan daar in totaal bijna zevenhonderd kinderen op. Ook in Berkel-Enschot kan niet ieder kind dat wil bij de scouting. "Het is een goed teken dat we zo populair zijn, maar het kan op de lange termijn ook voor de nodige problemen zorgen", laat bestuurslid Danny van Houtum weten.

Pieter Soethout Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Als de avond valt, is het druk bij de Blokhut in Berkel-Enschot. Het is al zo'n twintig jaar de thuisbasis van de scouting in het dorp. Terwijl de ene groep bezig is met een zelfgemaakt vuurtje, zijn de oudere kinderen proefjes aan het doen met een magnetron. Als Danny om zich heen kijkt, is de trots zichtbaar in zijn ogen. "Het is mooi om te zien dat jongeren het hier zo naar hun zin hebben", vertelt hij. Tegelijkertijd vindt hij het ontzettend jammer dat niet iedereen die dat wil ook bij de scouting kan: "Daar hebben we gewoon geen plek voor. De groepen zitten al vol, al is dat natuurlijk wel een luxeprobleem."

"Ik gun andere kinderen net zoveel plezier als ik."

De 11-jarige Nick zit al jaren bij de scouting. Hij werd enthousiast gemaakt door zijn ouders. "Ik vind het gewoon ontzettend leuk om vuur te maken en bijzondere dingen te mogen proberen. Vandaag gaan we dingen in de magnetron doen om te kijken of het ontploft." Gevaarlijk vindt hij dat niet: "We hebben toch een veiligheidsbril op." Hij staat naast leeftijdsgenoot Suze, die het ook altijd enorm naar haar zin heeft bij de Blokhut. Ook zij vindt het jammer dat niet iedereen die wil bij de scouting kan. "Ik gun andere kinderen net zo veel plezier als ik en dan is het heel vervelend dat dat niet kan", legt ze uit.

Nick en Suze zijn blij dat ze iedere week naar de scouting kunnen (foto: Pieter Soethout).

Bij iedere leeftijdsgroep moet de scouting in Berkel-Enschot wel wat kinderen teleurstellen. Toch is de wachtlijst de afgelopen jaren niet veel langer geworden. "Als er geen plek is, kiezen kinderen vaak snel voor een andere hobby, zoals voetbal of hockey. Maar per leeftijdsgroep staan er zeker vijf tot tien kinderen op de wachtlijst", vertelt Danny.

"Als we nu aanwas missen, kan dat later zorgen voor minder kinderen in de hogere leeftijdsgroepen."

Dat die kinderen voor een andere hobby kiezen, kan op de lange termijn voor problemen zorgen, ziet voorzitter Claudia Vermeulen. "Als we nu aanwas missen, kan dat later zorgen voor minder kinderen in de hogere leeftijdsgroepen", legt ze uit. En ook qua leiding kan de spoeling vervolgens dun worden. "We zien dat kinderen die lang betrokken zijn bij de scouting vaker doorstromen naar een leidersrol. Ook daar kan uiteindelijk een tekort ontstaan." Volgens Danny moet er dus wat gebeuren. "Het is positief dat de scouting populair is, maar we moeten wel iets verzinnen. Het is ons doel om iedereen een plekje te kunnen bieden."