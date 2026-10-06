Voor Ronald en Carina gloort weer hoop na diefstal van hun foodtruck

De diefstal van hun foodtruck kwam hard aan bij Ronald Bunschoten en Carina Lopez uit Eindhoven. Na weken vol verdriet en onzekerheid lijkt er nu licht aan het einde van de tunnel voor het stel. Een ondernemer uit Drunen heeft zijn hulp aangeboden.

Wat het extra schrijnend maakt, is dat Carina uitgezaaide kanker heeft. Desondanks bleef ze doorwerken om haar familie in de Filipijnen te ondersteunen. Daarbij krijgt ze steun van Ronald, die naast zijn fulltime baan zeven dagen per week in de avonduren en weekenden bijspringt.

“We hebben de afgelopen weken emotionele en pijnlijke momenten gehad en veel traantjes gelaten. Maar dat is omgeslagen in een warm gevoel en hoop”, vertelt Ronald. Het stel kreeg ontzettend veel reacties nadat ze vertelden hoe hun foodtruck werd gestolen . Terwijl Carina aan het werk was in haar winkel bij winkelcentrum Kastelenplein, namen dieven de kraam waarin ze Filipijns eten verkoopt op klaarlichte dag mee. Die stond nog geen vijftig meter verderop geparkeerd op de parkeerplaats.

Jeroen van Iersel uit Drunen las het verhaal van Ronald en Carina. Hij heeft meerdere frietkramen en besloot een van zijn kramen aan te bieden aan het stel. In het verleden werd een van zijn frietkramen in brand gestoken. Later reed hij ook nog eens zijn foodtruck in de prak. “Ik weet zelf hoe het is als mensen je in nood helpen”, zegt hij nu over zijn aanbod aan Ronald en Carina.

Donderdag gaan zij kijken bij de frietkraam van Jeroen, die drie frietovens, een koelkast en een vrieskist bevat. "Het is geweldig en hartverwarmend. Hopelijk bevalt de kraam en kunnen we die donderdag gelijk meenemen richting Eindhoven. We mogen deze tot het einde van het jaar gebruiken." Ronald denkt zelfs dat hij in december nog een paar evenementen kan draaien.

12.000 euro opgehaald

De aangeboden frietkraam komt als geroepen. De verzekering kon namelijk niks betekenen voor Ronald en Carina. Alleen alles wat in de winkel stond, was verzekerd. Maar de kraam stond dus buiten. Toch laten ze zich niet tegenhouden. Inmiddels loopt er een crowdfundingsactie waarmee ze hopen uiteindelijk zelf verder te kunnen met een nieuwe foodtruck. De teller staat in twee weken tijd op ruim twaalfduizend euro. Zondag houdt de Filipijnse kerkgemeenschap een actie bij winkelcentrum Kastelenplein.

Ondertussen droomt het stel verder. Ze hopen uiteindelijk een plekje op een markt te krijgen. Ondanks verschillende pogingen is dat volgens Ronald tot nu toe nog niet gelukt. “We geven de moed niet op en laten ons niet uit het veld slaan. We zijn strijdbaar.”